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Pekur Beach Tennıs-3 tamamlandı

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Pekur Beach Tennıs-3 tamamlandı
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PEKUR Beach Tennıs Tour -3 Girne Amerikan Üniversitesi ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü işbirliği ile CamelotBeach de 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi.

PEKUR Beach Tennıs Tour’un 3. ayağı olan turnuva, ‘Çift Kadınlar’, ‘Çift Erkekler’ ve ‘Karışık Çiftler’ kategorilerinde oynandı.

Zevkli ve mücadele dolu maçlar ile sonuçlanan PEKUR Beach Tennıs Tour -3’de oynanan final karşılaşmaları ile alınan sonuçlar ve oluşan sıralamalar şu şekilde;

Çift kadınlar finali ve sıralaması

Ecem Açıkel / Fatma Kayol - Saadet Aktuğlu / Vivien Iordache7-6 (8-6) /6-4

1. Ecem Açıkel / Fatma Kayol

2.Saadet Aktuğlu / Vivien Iordache 

Çift erkekler finali ve sıralaması

Mehmet Sonat / Yarkın Kuloğlu - Barış Örek / Mustafa Zorba    6-2 / 6-1

1. Mehmet Sonat / Yarkın Kuloğlu

2. Barış Örek / Mustafa Zorba   

Karışık çiftler finali ve sıralaması

Florin Sorodoc / Vivien Iordache - Mehmet Sonat / Saadet Aktuğlu  6-4 / 6-3

1. Florin Sorodoc / Vivien Iordache

2. Mehmet Sonat / Saadet Aktuğlu 

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