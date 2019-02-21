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Oran, ekibini ve hedeflerini açıkladı

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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu başkan adayı Bülent Oran, göreve gelmesi halinde birlikte çalışacağı yönetim kurulu üyelerini ve hedeflerini açıkladı

Oran, ekibini ve hedeflerini açıkladı
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonunun 27 Şubat Çarşamba akşamı yapılacak olan genel kurulunda, mevcut başkan Mustafa Bekiroğluları ile Bülent Oran, başkanlık için yarışacaklar.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu başkan adayı Bülent Oran, göreve gelmesi halinde birlikte çalışacağı yönetim kurulu üyeleri ve başkan adaylığı ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Bu camianın içerisinden gelen birisi olarak hakikatten istenen düzeyde çalışmak ve istenen hedeflere ulaşmak için iyi bir ekiple çalışmanın gereğine inanmaktayım. Bu sebeple 2013 – 2016 yılları arasında Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki yönetim kurulundaki üyelerimizin hemen hemen tümü ile birlikte ve bu işe yürekten gönül verebilecek arkadaşları da takviye ederek, üye kulüplerden ve sporculardan gelen çağrı ve istekler üzerine bu göreve talip oldum.   

Ekibimle birlikte ana hedefimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Masa Tenisini kulaklarda bir marka haline getirmek, popülaritesini artırmak, sevilen ve her kesimin yaptığı bir spor dalı haline getirmektir.

Bu hedef doğrultusunda bize görev verildiği takdirde;

Federasyona üye kulüplerin alt yapı çalışmalarını destekleyerek sporcu ve antrenör sayımızı artırmak,

Üye Kulüp sayısını artırmak,

Çocukların küçük yaşlardan itibaren masa tenisi sporu ile buluşmalarını sağlamak ve bu sayede sağlıklı yaşam ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak için  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Spor Dairesi ile işbirliği yaparak projeler geliştirmek.

Masa Tenisi sporunun daha iyi şartlarda yapılabilmesi için uluslararası standartlarda salon yapılması için çalışmalar yapmak,

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonunun çalışma ve projelerini gerçekleştirebilmesi için, genelde ülke sporuna ve özelde masa tenisi sporuna en iyi şekilde hizmet verebilmesi bağlamında yasa, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü oluşumları kurarak daha kurumsal bir yapı oluşturmak,

Yönetici, sporcu, antrenör ve hakemlerimizin gelişimini desteklemek amacı ile çağdaş ve bilimsel yöntemlerle kurs ve seminerler düzenlemek,

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile temasları daha da geliştirerek ortak projeler yapmak,

Dünyadaki masa tenisi organizasyonları ile iletişime geçip temaslar yapılması ve olanakları zorlayarak dünyadaki masa tenisi organizasyonlara üye olmak için çalışmalar yapmak,

Uluslararası masa tenisi müsabakaları ve kamplarına sporcularımızın,antrenörlerimizin ve hakemlerimizin katılabilmesi için çalışmalar yapmaktır.

Onay almamız durumunda Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonunda  birlikte çalışacağımız ekip arkadaşlarımın listesi aşağıdaki gibidir;

Bülen ORAN                         Kamu Görevlisi

Mehmet ÖZDAMAR             Emekli

Selim ÖZMENEK                 Okul Müdürü

Alaaddin COŞKUNER           Kamu Görevlisi

Gökçer MENGÜ                    Emekli

Mehmet SEDAT                   İş Adamı

Dr. Kandemir BEROVA         Doktor

Sonuç KOYUNCU                  Avukat

Şermin ÖZAL                        Avukat

 Asım YIRIK                          Kamu Görevlisi

 Hasan AKŞİT                        Emekli

 Refik ÖZTÜMEN                   Emekli

 Seda ANADOLULU                Avukat

Tolga ÇAVUŞOĞLU                Avukat

Ersin MERTOL                       Kamu Görevlisi

Özkan S. BARDAK                  Kamu Görevlisi

Refika ULUTAN                      Öğretim Görevlisi

Hüseyin YÜCELGAZİ               Kamu Görevlisi

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