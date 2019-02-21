Oran, ekibini ve hedeflerini açıkladı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu başkan adayı Bülent Oran, göreve gelmesi halinde birlikte çalışacağı yönetim kurulu üyelerini ve hedeflerini açıkladı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonunun 27 Şubat Çarşamba akşamı yapılacak olan genel kurulunda, mevcut başkan Mustafa Bekiroğluları ile Bülent Oran, başkanlık için yarışacaklar.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu başkan adayı Bülent Oran, göreve gelmesi halinde birlikte çalışacağı yönetim kurulu üyeleri ve başkan adaylığı ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Bu camianın içerisinden gelen birisi olarak hakikatten istenen düzeyde çalışmak ve istenen hedeflere ulaşmak için iyi bir ekiple çalışmanın gereğine inanmaktayım. Bu sebeple 2013 – 2016 yılları arasında Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki yönetim kurulundaki üyelerimizin hemen hemen tümü ile birlikte ve bu işe yürekten gönül verebilecek arkadaşları da takviye ederek, üye kulüplerden ve sporculardan gelen çağrı ve istekler üzerine bu göreve talip oldum.

Ekibimle birlikte ana hedefimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Masa Tenisini kulaklarda bir marka haline getirmek, popülaritesini artırmak, sevilen ve her kesimin yaptığı bir spor dalı haline getirmektir.

Bu hedef doğrultusunda bize görev verildiği takdirde;

Federasyona üye kulüplerin alt yapı çalışmalarını destekleyerek sporcu ve antrenör sayımızı artırmak,

Üye Kulüp sayısını artırmak,

Çocukların küçük yaşlardan itibaren masa tenisi sporu ile buluşmalarını sağlamak ve bu sayede sağlıklı yaşam ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Spor Dairesi ile işbirliği yaparak projeler geliştirmek.

Masa Tenisi sporunun daha iyi şartlarda yapılabilmesi için uluslararası standartlarda salon yapılması için çalışmalar yapmak,

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonunun çalışma ve projelerini gerçekleştirebilmesi için, genelde ülke sporuna ve özelde masa tenisi sporuna en iyi şekilde hizmet verebilmesi bağlamında yasa, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü oluşumları kurarak daha kurumsal bir yapı oluşturmak,

Yönetici, sporcu, antrenör ve hakemlerimizin gelişimini desteklemek amacı ile çağdaş ve bilimsel yöntemlerle kurs ve seminerler düzenlemek,

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile temasları daha da geliştirerek ortak projeler yapmak,

Dünyadaki masa tenisi organizasyonları ile iletişime geçip temaslar yapılması ve olanakları zorlayarak dünyadaki masa tenisi organizasyonlara üye olmak için çalışmalar yapmak,

Uluslararası masa tenisi müsabakaları ve kamplarına sporcularımızın,antrenörlerimizin ve hakemlerimizin katılabilmesi için çalışmalar yapmaktır.

Onay almamız durumunda Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonunda birlikte çalışacağımız ekip arkadaşlarımın listesi aşağıdaki gibidir;

Bülen ORAN Kamu Görevlisi

Mehmet ÖZDAMAR Emekli

Selim ÖZMENEK Okul Müdürü

Alaaddin COŞKUNER Kamu Görevlisi

Gökçer MENGÜ Emekli

Mehmet SEDAT İş Adamı

Dr. Kandemir BEROVA Doktor

Sonuç KOYUNCU Avukat

Şermin ÖZAL Avukat

Asım YIRIK Kamu Görevlisi

Hasan AKŞİT Emekli

Refik ÖZTÜMEN Emekli

Seda ANADOLULU Avukat

Tolga ÇAVUŞOĞLU Avukat

Ersin MERTOL Kamu Görevlisi

Özkan S. BARDAK Kamu Görevlisi

Refika ULUTAN Öğretim Görevlisi

Hüseyin YÜCELGAZİ Kamu Görevlisi