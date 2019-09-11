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Olguner: AHİM'ne gitmeliyiz

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Fadıl Olguner, Kıbrıslı Rumların şikayeti ile ilgilenen Uluslararası Masa Tenisi Federasyonundan olumsuz yanıt gelmesi halinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AHİM) müracaat etmemiz gerektiğini açıkladı

Olguner: AHİM'ne gitmeliyiz
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Yusuf Karayusufoğlu

Lefkoşa Veteran Masa Teniscileri Derneği Başkanı Fadıl Olguner'in, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) mali işlerden sorumlu 2. başkanı Petra Sörling'i KKTC'ye getirmesi ile başlayan gelişmeler yeni bir boyut kazandı.

Petra Sörling'in, KKTC'ye ziyareti, Kıbrıs Rum Kesiminden Masa Tenisi Severler adlı bir Dernek tarafından ITTF Başkanı Thomas Weikert'e şikayet edilmişti. Bu gelişme üzerine Fadıl Olguner'in, ITTF Başkanı Weikert'e bir mail göndermişti.

ITTF, gönderdiği mail ile Olguner'e yanıt verirken, Olguner, dün yaptığı basın açıklamasında,

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasındaki bizi haklı kılan 87, 89 ve 108. maddelerin işlevini yitirme tehlikesi olduğunu, ITTF den olumsuz yanıt gelmesi halinde ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat etmemiz gerektiğine vurgu yapıp, Devletin olaya el koyması gerektiğini belirtti.”

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