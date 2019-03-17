Olguner Adana’da finale kaldı

Veteran Masa tenisçilerimizden Fadıl Olguner Adana’da yapılan Uluslararası Veteran Turnuvasında ferdi erkekler 65-69 yaş grubunda finale yükseldi. Aynı turnuvada 30-39 yaş grubunda mücadele eden Eser Erenler ise grup birincisi olarak ilk 16 sporcu içine girdi.

Olguner oynadığı altı maçın beşini kazanarak finale yükselirken bugün Manisa bölgesinden Faruk Pınar ile finali oynayacak. Erenler ise 16 içinde bugün mücadeleye devam edecek.

Adana’da 12 ülkeden 350 masa tenisçinin katıldığı turnuvaya İsveç Masa Tenisi Federasyonu başkanı Bayan Petra da katılarak bir konuşma yaptı.