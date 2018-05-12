Ödüllerini, annelerinden aldılar

Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen Ferdi Yıldızlar Masa Tenisi Turnuvası dün Masa Tenisi Federasyonu salonunda gerçekleştirildi.

Oldukça çekişmeli ve iddialı geçen maçlar sonucunda kızlarda Sude Köknel, erkeklerde ise Mehmet Deveci birinci oldular. Anneler Günü dolayısıyle ise kızlarda dereceye giren sporculara ödülleri anneleri tarafından verildi.

Alınan dereceler şöyle;

Kızlar;

1.Sude Köknel

2.Kezal Akçatepe

3.Sıla Harper

3.Şerif Kuyucu

Erkekler;

1.Mehmet Deveci

2.Baran Kantara

3.Arda Kantara

3.Ahmet Düzdaban