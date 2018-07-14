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Nadal'ı yıkan Djokovic finalde

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ı 3-2 yenen 12 numaralı seribaşı Novak Djokovic, finale yükseldi. Sırp raket, finalde 8 numaralı seribaşı Kevin Anderson ile karşılaşacak. Nadal ile 52. karşılaşmasında 27. galibiyetini alan Djokovic, 2016 ABD Açık'tan bu yana ilk grand slam finaline çıktı

Nadal'ı yıkan Djokovic finalde
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada, saat kuralı nedeniyle yarıda kalan tek erkekler yarı final karşılaşmasına devam edildi. Maçı, Cambridge Düşesi Kate Middleton ve Sussex Düşesi Meghan Markle da izledi.

Sırp rakibi Djokovic'e karşı 2-1 (6-4, 3-6, 7-6) geride olan İspanyol Nadal'ın, hızlı başlayarak 3-0 öne geçtiği 4. set, iniş çıkışlı bir oyuna sahne oldu. Djokovic 3-3'ü yakaladı ancak Nadal, seti 6-3 üstün bitirdi ve skoru 2-2'ye getirdi.

Final seti başa baş geçti. Djokovic'in maç puanından faydalanamadığı 16. oyunda da servis kırılamadı ve eşitlik bozulmadı. Sonraki oyunda servisine tutunan Djokovic, Nadal'ın servis oyununu puan vermeden kazandı. Seti 10-8, 5 saat 15 dakika süren maçı da 3-2 alan Djokovic, adını finale yazdırdı.

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