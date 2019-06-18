Masa tenisinde yeni hakemler yetişecek

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından Masa Tenisi aday hakem kursu gerçekleştirilecek

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu hakem kursu düzenleyecek. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından Masa Tenisi aday hakem kursu gerçekleştirilecek.

Kursun katılım ücreti 100 Türk Lirası olup kurs yeterli kursiyer sayısına ulaşıldığı zaman gerçekleştirilecektir.

​Adayların;

18-40 yaş aralığında olmaları,

En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmaları,

KKTC vatandaşı olmaları veya çalışma​​ iznine sahip olmaları ya da​ ​öğrenci​ ​olmaları gerekmektedir.​

Adaylar başvuru ve detaylı bilgi için 05338694911, 05338653664, 05428843688 numaralı telefonlardan ve masatenisifederasyonu@gmail.com adresine ulaşabilirler.