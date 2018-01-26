Masa Tenisi’nde hedef okullar

Masa Tenisi Federasyonu başkanı Mustafa Bekiroğluları, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Alas, Enver Üstünel, İbrahim Aysal ve Mustafa Kavas, spor şefleri ile bir araya gelerek, federasyonun hedeflerini ve projelerini aktardılar. Federasyonun öncelikli hedefi tüm okullara, masa tenisi masası dağıtmak olacak

Masa Tenisi Federasyonu yönetim kurulu, dün görsel ve yazılı basındaki spor şefleri ile Lefkoşa Eziç Restorant’ta bir araya gelerek, hedeflerini ve projelerini aktardı.

Bugün başlayacak olan Gençler Ligi öncesinde Masa Tenisi Federasyonu başkanı Mustafa Bekiroğluları, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Alas, Enver Üstünel, İbrahim Aysal ve Mustafa Kavas’ın yer aldığı toplantıda, kulüplere yapılan ziyaretlerden sonra basın mensupları ile de bir araya gelinip, federasyonun vizyonunun aktarılması hedeflendi.

Masa Tenisi Federasyonu başkanı Mustafa Bekiroğluları toplantıda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Masa Tenisi Federasyonu olarak tüm okullara, masa tenisi masası dağıtma projemiz vardır. Bu konuda Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalamak için çalışmalarımız vardır.

Masa Tenisi Federasyonu, Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği işbirliğinde projemizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Özellikle ilkokullardan başlayarak projemizi ilerletmek istiyoruz. Proje çerçevesinde, tüm Beden Eğitimi öğretmenlerine kurs vereceğiz. Bu kurs sonunda ise Beden Eğitimi öğretmenleri, 1. Kademe Antrenör Belgesi’ne sahip olacaklar.

Ayrıca Masa Tenisi Federasyonu ile ilgili konularda daha etkin kararlar üretilmesi için Tahkim Kurulu’nu da oluşturma kararı aldık.”