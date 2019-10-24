banner255
banner69
Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın
Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın
9 0
Afrodisia 2019 start aldı
Afrodisia 2019 start aldı
16 0
 
İnsan hayatının ne önemi var?
İnsan hayatının ne önemi var?
16 0
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
249 0
Motor sporlarına kadın damgası
Motor sporlarına kadın damgası
17 0
16 0
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
469 0
banner82

Masa tenisinde birinciler belirlendi

banner27

Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya ve Özbekistan mücadele ettiği 19. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamındaki Masa Tenisi turnuvasında birinciler belirlendi

Masa tenisinde birinciler belirlendi
banner267

Masa tenisinde 19. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamındaki turnuvalar tamamlandı. Turnuvalarda milli takımımızla birlikte Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya ve Özbekistan mücadele ettiler. Takım müsabakalarının oynandığı ilk günün ardından, ferdi ve çift müsabakalarının oynanacağı ikinci günün sonunda oyunların masa tenisi ayağı sona erdi. Erkeklerde Türkiye, kızlarda ise Romanya birinciliği elde ettiler.

Alınan dereceler şöyle:

Erkek Takım:

1.Türkiye

2.Azerbaycan

3.KKTC

Kız Takım:

1.Romanya

2.Türkiye

3.Bosna Hersek

4.Bulgaristan

Ferdi Erkek:

1.Özgür (Tur)

2.Emin (Aze)

3.Can (Tur)

3.Kenan (Aze)

Ferdi Kız:

1.Mitrofan (Rom)

2.Uritu (Rom)

3.Andrea (Rom)

3.Bianca (Rom)

Çift Erkek:

1.Özgür-Can (Tur)

2.Emin-İlkin (Aze)

3.Kenan-Haliq (Aze)

3.Arda-Burak (KKTC)

Çift Kız:

1.Mitrofan-Urita (Rom)

2.Meirosu-Andrea (Rom)

3.Dimana-Zvedelina (Bul)

3.Şükran-Sena (Tur)

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.