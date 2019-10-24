Masa tenisinde birinciler belirlendi

Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya ve Özbekistan mücadele ettiği 19. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamındaki Masa Tenisi turnuvasında birinciler belirlendi

Masa tenisinde 19. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamındaki turnuvalar tamamlandı. Turnuvalarda milli takımımızla birlikte Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya ve Özbekistan mücadele ettiler. Takım müsabakalarının oynandığı ilk günün ardından, ferdi ve çift müsabakalarının oynanacağı ikinci günün sonunda oyunların masa tenisi ayağı sona erdi. Erkeklerde Türkiye, kızlarda ise Romanya birinciliği elde ettiler.

Alınan dereceler şöyle:

Erkek Takım:

1.Türkiye

2.Azerbaycan

3.KKTC

Kız Takım:

1.Romanya

2.Türkiye

3.Bosna Hersek

4.Bulgaristan

Ferdi Erkek:

1.Özgür (Tur)

2.Emin (Aze)

3.Can (Tur)

3.Kenan (Aze)

Ferdi Kız:

1.Mitrofan (Rom)

2.Uritu (Rom)

3.Andrea (Rom)

3.Bianca (Rom)

Çift Erkek:

1.Özgür-Can (Tur)

2.Emin-İlkin (Aze)

3.Kenan-Haliq (Aze)

3.Arda-Burak (KKTC)

Çift Kız:

1.Mitrofan-Urita (Rom)

2.Meirosu-Andrea (Rom)

3.Dimana-Zvedelina (Bul)

3.Şükran-Sena (Tur)