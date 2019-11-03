Masa Tenisinde birinciler Alev ve Arda

Masa tenisinde, Yıldızlar Ferdi Turnuvası geçtiğimiz Cumartesigünü federasyon salonunda gerçekleştirildi.
Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek maçlara sahne olan turnuva sonucunda şampiyonlar kızlarda Alev Yayman,erkeklerde Arda Alat oldular.
Alınan dereceler şu şekilde;
Kızlar;
1.Alev Yayman (Girne Amerikan Üniversitesi)
2.İlsu Saygınel (Girne Amerikan Üniversitesi)
3.Nihal Zorlu (Karşıyaka)
3.Şerif Kuyucu (Yakın Doğu Üniversitesi)
Erkekler
1.Arda Alat (Karşıyaka)
2.Mertcan Aydemir (Karşıyaka)
3.Metehan Fahrioğlu (Yakın Doğu Üniversitesi)
3.Arda Kantara (Karşıyaka)