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Masa tenisçilerimizin Macaristan’daki mücadelesi sürüyor

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Masa tenisçilerimizin Macaristan’daki mücadelesi sürüyor
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Yusuf Karayusufoğlu

Veteran masa tenisçilerimiz 1Temmuz'da Budapeşte'de(Macaristan) başlayan  “2019 Avrupa Veteran Masa Tenisi Şampiyonasında” dün çift maçlarına başladılar.

Fadıl Olguner-Ferit Atabey(İstanbul) çift erkeklerde, İngiliz-İrlandalı çifti 3-1 yenerek bir yukarı gruba çıktılar. İkili maçlara devam ediyorlar.

White Bank Lefkoşa Veteranları Derneği asbaşkan Zekai Soyadlı, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) ikinci başkanı ve İsveç Masa Tenisi Federasyonu başkanı olan Petra Sörling ile görüştü. Sörling, KKTC gençlerine selam ve sevgilerini gönderirken, Soyadlı, yararlı gelişmeler olduğunu vurguladı.

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