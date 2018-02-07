LAÜ ve GAÜ şampiyon

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nun düzenlediği Gençler Ligi, dün sabah saat 10.00’da federasyon salonunda oynanan son ayak maçlarıyla tamamlandı.

Turnuvanın son gününde erkekler maçlarının yanı sıra genç kızlar şampiyonasının da başlamasıyla yoğun, seyir zevki yüksek müsabakalar, kalabalık bir seyirci kitlesi ile buluştu.

Genç Erkekler Ligi’nde LAÜ turnuvayı namağlup şampiyon tamamladı. Şampiyona usulü oynana Genç Kızlar maçlarının sonucunda ise GAÜ turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Genç Erkekler Ligi ve Genç Kızlar Şampiyonası’nda oluşan puan tabloları şu şekilde oldu;

Genç Erkekler Ligi:

LAÜ 16

Akdeniz 14

Karşıyaka 12

YDÜ 10

GAÜ 7

Genç Kızlar Şampiyonası Puan Tablosu:

GAÜ 4

Bekiroğulları 3

Karşıyaka 2