LAÜ fark yaratıyor

Türkiye 3. Ligi 4. ayak maçlarında mücadele eden Lefke Avrupa Üniveristesi (LAÜ), puan kayıpsız liderliğini sürdürdü.
İlk gün maçlarında Margenç'i 3-1, Özel Sporcular'ı 3-0 ve Atakum Bld. Spor'u 3-1 ile geçen Lefke Avrupa Üniveristesi Masa Tenisi Takımı, Türkiye 3. Ligi 4. ayak maçlarında dün oynadığı Malatya maçını 3-0, lig ikincisi AKKA Okulları'nı da muhteşem bir oyunla ve aynı skorla 3-0 geçerek haftayı 8'de 8 galibiyetle tamamladı.
Dün gece geç saatlerde Ada'ya dönen ve toplam 23 maçını da galibiyetle tamamlayan Lefke Avrupa Üniveristesi takımı yenilgisiz lider olarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.