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LAÜ fark yaratıyor

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Türkiye Masa Tenisi 3. Ligi’nde Lefke Avrupa Üniveristesi, yenilgisiz lider olarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

LAÜ fark yaratıyor
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Türkiye 3. Ligi 4. ayak maçlarında mücadele eden Lefke Avrupa Üniveristesi (LAÜ), puan kayıpsız liderliğini sürdürdü.

İlk gün maçlarında Margenç'i 3-1, Özel Sporcular'ı 3-0 ve Atakum Bld. Spor'u 3-1 ile geçen Lefke Avrupa Üniveristesi Masa Tenisi Takımı, Türkiye 3. Ligi 4. ayak maçlarında dün oynadığı Malatya maçını 3-0, lig ikincisi AKKA Okulları'nı da muhteşem bir oyunla ve aynı skorla 3-0 geçerek haftayı 8'de 8 galibiyetle tamamladı.

Dün gece geç saatlerde Ada'ya dönen ve toplam 23 maçını da galibiyetle tamamlayan Lefke Avrupa Üniveristesi takımı yenilgisiz lider olarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

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