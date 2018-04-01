LAÜ fark yaratıyor

Türkiye Masa Tenisi 3. Ligi’nde Lefke Avrupa Üniveristesi, yenilgisiz lider olarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Türkiye 3. Ligi 4. ayak maçlarında mücadele eden Lefke Avrupa Üniveristesi (LAÜ), puan kayıpsız liderliğini sürdürdü.

İlk gün maçlarında Margenç'i 3-1, Özel Sporcular'ı 3-0 ve Atakum Bld. Spor'u 3-1 ile geçen Lefke Avrupa Üniveristesi Masa Tenisi Takımı, Türkiye 3. Ligi 4. ayak maçlarında dün oynadığı Malatya maçını 3-0, lig ikincisi AKKA Okulları'nı da muhteşem bir oyunla ve aynı skorla 3-0 geçerek haftayı 8'de 8 galibiyetle tamamladı.

Dün gece geç saatlerde Ada'ya dönen ve toplam 23 maçını da galibiyetle tamamlayan Lefke Avrupa Üniveristesi takımı yenilgisiz lider olarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.