Küçük raketler İskele’de ter döktü

50. Geleneksel İskele Festivali kapsamında düzenlenen sportif etkinliklerden biri olan Tenis Turnuvası, bir kez daha küçük raketleri İskele’de buluşturdu. Bu yıl 7.’sı düzenlenen turnuva 8-9 yaş çocukların katılımıyla 3 kategoride gerçekleşti. İskele Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve İSDER Tenis Kulübü’nün katkılarıyla Bilal Ceral hakemliğinde düzenlenen 7. Tenis Turnuvası’nda dereceye girenler kupa, madalya ve hediye çekinin sahibi oldu. Turnuva sonunda dereceye girenler; 9 Yaş Erkekler 1. Enver Ada Gençel 2. Eren Yılmaz 3. Kaya Halkseven 9 Yaş Kızlar 1. Zenan Kansu 2. Huriye Şık 3. Emine Karagözlü 8 Yaş 1. Eren Yılmaz 2. Efe Gündoğdu 3. Asım Aras Astan Tenis Turnuvası yarı final ve final maçlarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri İskele Belediyesi Meclis Üyesi Sefa Kurukafa ve İSDER Antrenörü Bilal Ceral tarafından verildi.