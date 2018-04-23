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Kortta 18 yaş altı takım turnuvası tamamlandı

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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Ülker Tenis Akademisi Puanlı 18 Yaş Altı Şampiyonası tamamlanırken, kızlarda Hade Abim Takımı, erkeklerde ise Show Time Takımı ilk sırada yer aldılar

Kortta 18 yaş altı takım turnuvası tamamlandı
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Ülker Tenis Akademisi Puanlı 18 Yaş Altı Şampiyonası tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Ülker Tenis Akademisi Puanlı 18 Yaş Altı Şampiyonası tamamlandı. Sporcuların oluşturdukları takımlarla mücadele ettiği turnuvanın 18 yaş altı kızlar birincisi Ilgın M. Yiğit, Ceren Yılmaz ve Meril Sonakın’ın yer aldığı Hade Abim takımı, erkekler birincisi Şevki Öksüzoğulları, Avini Avnioğlu ve Derin Samioğlu’nun oluşturduğu Show Time takımı oldu. Sıralamalar şöyle oluştu:

 18 yaş altı kızlar

1. Hade Abim Takımı (Ilgın M. Yiğit, Ceren Yılmaz, Meril Sonakın)

2. Best of Best Takımı (Fatma Kayol, Şara Boranhan, Azra Yalkıç)

3. Lefkoşa Şehir Kulübü Takımı (Nergis Menemenci, İzem Civisilli, Tansel Şık)

4. Çılgınlar Takımı (Melis Mevlüt, Elçin Özbilen)

5. Popçu Girls Takımı (Seda Ö. Aşkın, Zeynep Ertanoğlu, Nehir Eker)

 18 yaş altı erkekler

1. Show Time Takımı (Şevki Öksüzoğulları, Avini Avnioğlu, Derin Samioğlu)

2. Yılmazlar Takımı (Berke C. Ekinci, Kaan Arkın, İbrahim Ağun)

3. Popçu Boys Takımı (Sami A. Sarpten, Yücel Onurlu)

4. İsimsizler Takımı (Cemre Yeşil, Hazan A. Akhisar)

5. Vah Vah Aksilik Takımı (Yusuf Gökbayrak, Ahmet Elmazoğlu, Doruk Dellaloğlu)

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