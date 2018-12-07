Kortlarda 5. hafta maçları Pazar günü

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen CİDDİ HOME 2018-2019 TENİS LİGİ 5. Hafta maçları 9 Aralık 2018, Pazar günü oynanacak karşılaşmalar ile devam ediyor.
Girne Belediyesi tenis kortlarında Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) – Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Lefkoşa Şehir Kulübü tenis kortlarında Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) – Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) – Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) karşılaşmaları gerçekleşecek.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ise 5. haftasının bye geçen takımı.
Heyecanın giderek arttığı CİDDİ HOME 2018-2019 Tenis Ligi 2. hafta karşılaşmalarından olan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelenen Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) – Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşılaşması ise bugün oynanacak.