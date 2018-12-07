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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Kortlarda 5. hafta maçları Pazar günü

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Kortlarda 5. hafta maçları Pazar günü
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen CİDDİ HOME 2018-2019 TENİS LİGİ 5. Hafta maçları 9 Aralık 2018, Pazar günü oynanacak karşılaşmalar ile devam ediyor.

Girne Belediyesi tenis kortlarında Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) – Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Lefkoşa Şehir Kulübü tenis kortlarında Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) – Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) – Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) karşılaşmaları gerçekleşecek.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ise 5. haftasının bye geçen takımı.

Heyecanın giderek arttığı CİDDİ HOME 2018-2019 Tenis Ligi 2. hafta karşılaşmalarından olan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelenen Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) – Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşılaşması ise bugün oynanacak.

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