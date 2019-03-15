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Gazioğlu’nun hedefi tenisi küçük yaşlara yaymak

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Hasan Gazioğlu, hedefleri arasında tenisin daha küçük yaşlarda eğitim sisteminin içinde yer bulmasının da olduğunu açıklarken, çocukların ve gençlerin daha fazla spora kazandırmanın yollarını arayacağını belirtti

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Gazioğlu’nun hedefi tenisi küçük yaşlara yaymak
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Tenis Federasyonunun oy birliğiyle yeni başkanı Hasan Gazioğlu, başkan seçildikten sonraki hedeflerini açıkladı.

Hasan Gazioğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Hayatım boyunca bir parçası olmaktan gurur duyduğum, sırasıyla sporcu, antrenör, kulüp yöneticisi ve son iki yılda da federasyon yöneticisi olarak hizmet verdiğim Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun gerçekleşen olağan genel kurulunda, genel kurul üyelerimizin oy birliğiyle başkan seçildim.
Yeni dönemde değerli başkanım Ragıb Ratib’ten aldığım bayrağı daha iyi noktalara taşımak için çalışacak olmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Verdiği emeklerden ve iki yıllık başarılı yönetiminden dolayı Başkanım Rağıb Ratib'e çok teşekkür ederim. 
Kuzey Kıbrıs Tenisinin ihtiyaç duyduğu yenilikleri, ekibimle birlikte, imkanlarımız dahilinde, camiamızın ortak vizyonuyla yapmaya çalışacağız. Camiamızı daha büyük başarılara taşımak için kulüplerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza ve çocuklarını tenis sevdası peşinde yalnız bırakmayan ailelere karşı sorumluluklarımızın farkında olduğumuzu belirtmek isterim.
Yeni yönetimde bulunacak arkadaşlarımla birlikte, hem yurtiçi hem de yurtdışında, başarının artacağı bir sistemi kurmak ve daha sonraki yönetimlere bizim bulduğumuz noktadan daha iyi bir noktada bayrağımızı teslim etmek için var gücümüzle çalışacağız.
Ülke gençliğimizin sporun içine çekilmesi noktasında tenis adına yapılması gerekenleri ivedilikle yapıp, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha fazla nasıl spora kazandırabileceğimizin yollarını arayacağız. Tenisin daha küçük yaşlarda eğitim sistemimizin içinde yer bulması için mücadele edeceğiz.
Öncelikle federasyonumuzun kurucusu şampiyonumuz İlter Sami Şanel’i anarken, sırasıyla Federasyonumuza emek vermiş eski Başkanlarımız Rauf Ersenal , Saffet Barutcu, Rağıb Ratib’e, bu yolda beni yalnız bırakmayan ekip arkadaşlarıma ve bu göreve aday olduğumuz andan itibaren verdiği desteklerden ötürü genel kurul üyesi tüm kulüplerimize teşekkürü bir borç bilirim.”

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