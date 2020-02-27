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Gazioğlu: Sporda vizyon yok

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Hasan Gazioğlu, Spor Dairesi yönetim kurulunu eleştirirken, tenise katkının yetersiz olduğunu savunup, sporda bir vizyon bulunmadığını açıkladı

Gazioğlu: Sporda vizyon yok

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, tenise ayrılan katkının yetersiz olduğu gerekçesiyle Spor Dairesi yönetim kurulunu eleştirdi.

Gazioğlu yaptığı yazılı açıklamada, ülkede sporda bir vizyon bulunmadığını savundu ve “Bu ülkede sadece ambargolar arkasına saklanılarak popülizm var. Ambargoyu bize siyasilerimiz uyguluyor” dedi.

Tenis Federasyonu olarak 2019’da 40 bin TL’si yurt dışı temasları için olmak üzere 140 bin TL katkı aldıklarını belirten Gazioğlu, 2020 yılı için 170 bin TL katkı verilmesinin kararlaştırıldığını, ancak yurt dışı temasları için katı yapılmayacağının söylendiğini kaydetti.

Türkiye milli takım seçmelerine her kategoride 2 sporcunun katılması için protokol imzaladıklarını ifade eden Gazioğlu, “Bu da yılda 20 çocuğun Türkiye’de sadece 1 haftalık turnuva oynaması demektir. Maalesef bu turnuva için Spor Dairesine yaptığımız 50 bin TL’lik ek bütçe talebi olumsuz karşılanacak. Aldığımız ilk cevap bu yönde” dedi.

Gazioğlu, bunun federasyonun seçmelere katılması için verdiği 3 yıllık emeğin heba olması anlamına geldiğini söyledi.

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