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Fransa Açık’ta favoriler yarı finalde

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Fransa Açık’ta favoriler yarı finalde
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda favori tenisçiler Rumen Simona Halep ile İspanyol Garbine Muguruza rakiplerini eleyerek yarı finalde eşleşti.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın on birinci gün mücadelesinde dünya 1 numarası Rumen Simona Halep ile 12 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber çeyrek finalde karşılaştı.

Kerber karşısında ilk seti 7-6 kaybetmesine rağmen çabuk toparlanan Halep, sonraki setleri 6-3 ve 6-2 alarak rakibini 2-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Diğer çeyrek final mücadelesinde ise dünya 3 numarası İspanyol Garbine Muguruza, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından Rus Maria Sharapova'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale kaldı.

Halep ile Muguruza yarı finalde birbiriyle karşılaşacak.

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