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Fransa Açık'ta şampiyon Nadal

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Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) tek erkekler finalinde Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, bu turnuvadaki 11'inci şampiyonluğuna ulaştı

Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvasının on beşinci ve son gününde, dünya 1 numarası Nadal ile 7 numaralı seribaşı Thiem finalde karşılaştı.

Etkili "backhand" vuruşlarının yardımıyla Thiem'e üstünlük kurmakta zorlanmayan 32 yaşındaki İspanyol tenişçi, ilk seti 6-4 aldı. İkinci sete rakibinin servisini kırarak başlayan Nadal, bu avantajını iyi kullandı ve bu seti de 6-3 alarak 2-0 öne geçti.

Parmağından yaşadığı sakatlığa rağmen konsantrasyonunu kaybetmeden oyuna devam eden Rafael Nadal, uzun rallilerden galip ayrıldığı üçüncü seti de 6-2 aldı ve toplam 2 saat 42 dakika süren maçta rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Kariyerindeki 11'inci Fransa Açık şampiyonluğuna ulaşan Nadal, yeni bir rekoru egale etti. Açık dönemde bir grand slam turnuvasını en çok kazanan tenisçi unvanının sahibi Rafael Nadal, elde ettiği bu zafer ile Avustralya Açık'ta 11'inci kez mutlu sona ulaşan Margaret Court'u yakalayarak teniste tüm zamanların rekoruna ortak oldu.

Fransa Açık'a iki yıldır yarı finalde veda eden 24 yaşındaki Thiem ise kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğu fırsatını kaçırdı.

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