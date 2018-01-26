Finalin adı: Halep - Wozniacki

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona Halep, finalde Caroline Wozniacki'nin rakibi oldu

Melbourne kentinde oynanan yarı final mücadelesinde Rumen tenisçi Halep, 21 numaralı seribaşı ve 2016 yılının Avustralya Açık şampiyonu Alman Angelique Kerber ile karşılaştı.

İlk seti 6-3 kazanan Halep'e ikinci seti 6-4 alarak yanıt veren Kerber, maça yeniden ortak oldu. Büyük çekişmenin yaşandığı son sette 5-3 üstünlüğü yakalayan Halep karşısında üst üste üç oyun alan Alman tenisçi, 12. oyunda da iki maç puanı yakalamasına karşın avantajını iyi değerlendiremedi ve oyunlara 6-6'lık denge geldi.

16. oyunda rakibinin servisini dördüncü kez kıran Halep, seti 9-7, 2 saat 20 dakika süren maçı da 2-1 kazanarak kariyerinde ilk kez Avustralya Açık finaline yükseldi.

Fransa Açık'ta iki kez final oynayan ancak grand slam şampiyonluğu bulunmayan Rumen sporcu, cumartesi günü oynanacak tek kadınlar finalinde 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ile karşılaşacak.

Bugüne kadar grand slam turnuvalarında karşılaşmayan iki tenisçi arasında oynanan 6 maçın 4'ünden Danimarkalı Wozniacki galip ayrıldı.

CİLİC FİNALDE

Tek erkeklerde ise 6 numaralı seribaşı Marin Cilic, Büyük Britanyalı Kyle Edmund'u 3-0 yenerek finale çıktı.

Melbourne kentinde oynanan maçta Hırvat tenisçi Cilic, dünya klasmanında 49. sırada yer alan ve kariyerinde ilk kez grand slam turnuvasında yarı finale yükselen Edmund ile karşılaştı.

İki saat 18 dakika süren mücadelede 4 kez servisini kırdığı rakibini 6-2, 7-6, 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup eden 29 yaşındaki Cilic, adını finale yazdırdı.

2014 ABD Açık şampiyonu Cilic, Avustralya Açık'ta finale kalan ilk Hırvat tenisçi olarak tarihe geçti.

Cilic'in rakibi son şampiyon Roger Federer ile Güney Koreli Hyeon Chung arasında bugün oynanacak yarı final maçının ardından belli olacak.

