Büyük Erkekler Ligi’nde devre tamamlandı

Masa Tenisi’nde Büyük Erkekler Ligi’ne dün saat 10.30’da oynanan beşinci ve altıncı ayak karşılaşmalarıyla devam edildi. Federasyon salonunda oynanan karşılaşmaların ardından Büyük Erkekler Ligi’nin ilk devresi tamamlandı.
17 Mart Cumartesi günü federasyon salonunda Yıldızlar Ferdi Turnuvası, 24 Mart Cumartesi günü ise Büyük Erkekler Ligi’nin ikinci devre müsabakaları gerçekleştirilecek.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
|
5. Ayak
|
6. Ayak
|
GAÜ
|
(4 - 0)
|
Dumlupınar
|
GAÜ
|
(4 - 1)
|
Bekiroğulları
|
LAÜ
|
(4 - 1)
|
Bekiroğulları
|
LAÜ
|
-
|
BAY
|
Gençlik Gücü
|
(1 - 4)
|
Karşıyaka
|
Dumlupınar
|
(4 - 0)
|
Karşıyaka
|
ASB
|
-
|
BAY
|
Gençlik Gücü
|
(1 - 4)
|
ASB