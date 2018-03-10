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Büyük Erkekler Ligi’nde devre tamamlandı

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Büyük Erkekler Ligi’nde devre tamamlandı
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Masa Tenisi’nde Büyük Erkekler Ligi’ne dün saat 10.30’da oynanan beşinci ve altıncı ayak karşılaşmalarıyla devam edildi. Federasyon salonunda oynanan karşılaşmaların ardından Büyük Erkekler Ligi’nin ilk devresi tamamlandı.

17 Mart Cumartesi günü federasyon salonunda Yıldızlar Ferdi Turnuvası, 24 Mart Cumartesi günü ise Büyük Erkekler Ligi’nin ikinci devre müsabakaları gerçekleştirilecek.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

5. Ayak

6. Ayak

GAÜ

(4 - 0)

Dumlupınar

GAÜ

(4 - 1)

Bekiroğulları

LAÜ

(4 - 1)

Bekiroğulları

LAÜ

-

BAY

Gençlik Gücü

(1 - 4)

Karşıyaka

Dumlupınar

(4 - 0)

Karşıyaka

ASB

-

BAY

Gençlik Gücü

(1 - 4)

ASB
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