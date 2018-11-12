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Aşıkoğlu: Hayalimiz Süper Lige çıkmak

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SAYTEV’in bayan takımı, Türkiye Masa Tenisi Üçüncü Ligi’nde büyük bir başarı sağlarken, genel koordinatör Şahap Aşıkoğlu, hayalimiz Süper Lige çıkmaktır; dedi

Aşıkoğlu: Hayalimiz Süper Lige çıkmak
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SAYTEV’in sponsor olduğu ve hocalığını Levent Menteş Baytaroğlu ve Zekai Soyadlı’nın üstlendiği bayanlar takımı KKTC'de bir ilki başararak, Türkiye Masa Tenisi Ligleri’ne katılma şansını yakaldıktan sonra ligin ilk ayağında oynadığı 8 maçını da kazanarak, bir üst lige çıkmak için büyük avantaj elde etti.

Yağmur Aktunç, Sude Köknel, Şerif Kuyucu, Elif Töre’den oluşan SAYTEV Kız Takımı, 17 takımdan oluşan Türkiye Masa Tenisi Üçüncü Ligi’nde büyük bir başarı sağlarken, bir değerlendime yapan genel koordinatör Şahap Aşıkoğlu, SAYTEV olarak bir ilki başarmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Türkiye liglerinde oynayan ilk bayan takımı olarak Üçüncü Lig’in ilk ayağında sekiz maçta sekiz galibiyet alarak büyük bir başarı yakaladık. Hayallerimiz bu takımla Süper Lige çıkmaktır diyen Aşıkoğlu , böyle bir hedefin zor bir süreç olduğunu ve vakıf olarak bu hedefi kovalayacaklarını söyledi.

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