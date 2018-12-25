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ASB ve GAÜ şampiyon

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ASB ve GAÜ şampiyon
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Özer Esenyel Gençler Ligi’nde şampiyonlar belli oldu. Masa tenisinde Özer Esenyel Gençler Ligi 23 Aralık Cumartesi sabahı saat 10.00’da federasyon salonunda oynanan dördüncü hafta müsabakalarının ardından sona erdi.

Çekişmenin son haftaya kadar devam ettiği ligde erkeklerde Akdeniz Spor Birliği (ASB) şampiyon olurken, kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) namağlup şampiyon oldu.

Genç Erkekler Ligi Puan Durumu

Genç Kızlar Ligi Puan Durumu

Takım

O.

P.

Takım

O.

P.

1.

Akdeniz Spor Birliği

10

19

1.

Girne Amerikan Üniversitesi

6

12

2.

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

10

18

2.

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

6

10

3.

Lefke Avrupa Üniversitesi

10

17

3.

Karşıyaka

6

8

4.

Karşıyaka

10

14

4.

Yakın Doğu Üniversitesi

6

6

5.

Yakın Doğu Üniversitesi

10

12

6.

Girne Amerikan Üniversitesi

10

10
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