ASB ve GAÜ şampiyon

Özer Esenyel Gençler Ligi’nde şampiyonlar belli oldu. Masa tenisinde Özer Esenyel Gençler Ligi 23 Aralık Cumartesi sabahı saat 10.00’da federasyon salonunda oynanan dördüncü hafta müsabakalarının ardından sona erdi.

Çekişmenin son haftaya kadar devam ettiği ligde erkeklerde Akdeniz Spor Birliği (ASB) şampiyon olurken, kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) namağlup şampiyon oldu.