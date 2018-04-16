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Yapay zeka destekli robot belediye başkanlığına aday

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Japonya'da yapay zeka destekli bir robot belediye başkanlığı için yarışacak. Robotun seçim afişleri şimdiden kentin pek çok yerinde boy göstermeye başardı.

Yapay zeka destekli robot belediye başkanlığına aday
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2'nci Dünya Savaşı'nda uğradığı yıkıma rağmen gelişen teknoloji sektöründen aldığı pay ile gezegenimizin sayılı ekonomilerinden biri olan Japonya bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.  
  
Japonya'da yapay zeka destekli bir robot belediye başkanlığı için yarışacak. Tama'nın yeni belediye başkanı olmak için mücadele edecek robotun fotoğrafının yer aldığı seçim afişleri şimdiden kentin pek çok yerinde boy göstermeye başladı.  

Endirekt yolla olsa da seçime aday olan robotun belediye başkanı olması için 2014 yılında da Tama belediye seçimlerine aday olan Michihito Matsuda'nın seçimi kazanması gerekiyor.  
  
Zira Michihito Matsuda, seçimi kazanması durumunda belediye başkanlığı görevinin yapay zeka destekli bu robot tarafından yapılacağının altını çiziyor.  
  
Bu projenin insanoğlu için bir ilk olduğunun altını çizen Matsuda, robotun adaylık kampanyası için bir ofis ve internet sitesi dahi açmış durumda.  
  
Ülke basınına konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Matsuda, eldeki verileri insanlara göre daha iyi analiz edecek ve daha analitik kararlar alabilecek olan yapay zekanın kenti daha iyi yöneteceği iddiasında.  

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