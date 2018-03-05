Microsoft bir efsanenin daha fişini çekiyor

Ortaya çıkan yeni bir görsele göre, Windows’un en eski işletim sisteminden dahi daha eski olan bir uygulama tarih olabilir.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bir efsanenin daha fişini çekmeye hazırlanıyor. 27 yıl gibi çok uzun bir süredir hayatımızda olan Windows Media Player, ortaya çıkan bir görsele göre kaldırılacak gibi duruyor.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, 1991 yılında hayatımıza giren Windows Media Player yerini Filmler & TV uygulamasına bırakacak.

Söz konusu görselde Windows Media Player’dan bir şeyler açmaya çalıştığınızda sistem kullanıcıya Filmler & TV uygulamasını öneriyor.

Henüz iddia boyutunda olan bu değişiklik hakkında Microsoft'tan resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

Microsoft’un Windows 10 ile birlikte sunduğu Filmler & TV uygulaması, 4K video, 360 derece kamera desteği gibi pek çok seçeneği içinde barındırıyor.

Teknoloji devi Microsoft geçtiğimiz yıl yeni Windows 10 güncellemesiyle 32 yıllık çizim ve grafik programı Paint'i kaldırmayı planladığını duyurmuştu.

Gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalan Microsoft kararını değiştirmişti. MS Paint yeni güncelleme ile Windows’tan kaldırıldı ancak kullanıcılar istediği zaman Paint’i Windows mağazasına giderek indirebiliyor.