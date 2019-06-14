Kuzey Kıbrıs Turkcell’den babalara özel Drone kampanyası

Babalar Günü’ne özel hazırlanan ve 43 TL’den başlayan taksitli ve peşin ödeme seçenekleriyle satışa sunulan Drone kampanyası babaları mutluluktan uçuracak

Kuzey Kıbrıs Turkcell, yeni nesil teknoloji tutkunu babalar için müthiş bir hediye olabilecek kampanyasını duyurdu. Babalar Günü’neözel fiyatıylasatışa sunulan DJI Dronelar hem babanıza çok özel bir hediye fırsatı sunacak hem de babanızı mutluluktan uçuracak. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yaptığı açıklamaya göre stoklarla sınırlı olan kampanyada DJI Tello ve DJI Spark Fly More Combo model Dronelar babalara özel hediye alternatifleri arasında büyük bir fark yaratıyor. İnsansız hava aracı olarak da bilinen DJI Dronelara tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell İletişim Merkezleri’nden 43 TL’den başlayan taksitli ve peşin ödeme seçenekleriyle sahip olunabiliyor.En kıymetlilerimiz babalarımızın ayrıcalıklı olduklarını bir kez daha herkese hatırlatan Kuzey Kıbrıs Turkcell tüm babaların Babalar Günü’nü de kutladı.



Babanız ile anı yakalayın

Gün geçtikçe artarak çoğalan ve Türkiye de dahil binlerce kişinin kullandığı Dronelar artık popüler hediye olarak da sevdiklerimizi mutlu ediyor. Birçok önemli özelliğe sahip ve DJI’nın bütün özelliklerini bulunduran Drone Spark, ilham verici, eşsiz anlarınızı yakalamanızda size yardımcı oluyor. Akıllı uçuş kontrol seçenekleri, mekanik gimbal ve harika görüntü kalitesi ile yaratıcılığın sınırlarını zorluyor.Spark, yüz tanıma sistemi sayesinde eliniz üzerinden sizi tanır ve kolayca kalkış yapabilir. Açıldıktan birkaç saniye sonra havada olur.Uzaktan kumanda ya da mobil cihazlar olmadan sadece el hareketleriyle havadan fotoğraflar çekebilir ve Drone’u kontrol edilirsiniz. Akıllı uçuş modu ve sezgisel kontrol yetenekleri sayesinde yaratıcı videolarınız ya da filmlerinizde sinematik görüntüler yakalayabilirsiniz.DJI GO 4 uygulaması içerisinde bulundurduğu otomatik düzenleme ve filtreleme sayesinde çektiğiniz videoları kolayca düzenleyebilir ve direkt olarak sosyal medya kanallarınıza aktarabilirsiniz.Spark sizin için profesyonel videolar çeker. QuickShot harika sinematik kompozisyonlar görüntüler elde edebilmenizde yardımcı olur.Geliştirilen vücut hareketleri algılama sensörü sayesinde, hiçbir cihaz kullanmadan sadece el hareketleriniz ile Selfilerinizi çekebilirsiniz.

Hedefe kitlenme ve yüksek kaliteli kamera

ActiveTrack ile özelliği sayesinde Spark, farklı biçimlerde ve büyüklükte objeleri tanır, bu objeleri uçuş hızına göre takip eder. Böylece takipleri daha kolay ve güvenilir yapabilir. Spark’ın 2 akslı mekanik gimbal’ı ve UltraSmooth teknolojisi titremeyi ve rolling shutter etkilerini azaltır, keskin ve stabil görüntüler çekmenizi sağlar. Spark içerisinde küçük ve kompakt 1 / 2.3 inçlik bir CMOS sensör bulundurur. Bu sensör 12MPdir ve 1080p stabile videolar çekebilir. Daha büyük pikseller demek, daha hassas ve renk işlemesi anlamına gelir.

Kampanya detaylarına Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi internet sitesi üzerinden https://www.kktcell.com/dji-drone-tello-spark-fly-more-combo-babalar-gunu-kampanyasi linkinden de ulaşılabiliniyor.