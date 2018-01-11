“Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak işimize, müşterilerimize,ülkemize gönülden bağlıyız”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ve birçok çalışmayı içeren “İşimize, müşterilerimize, ülkemize gönülden bağlıyız” sloganıyla lanse ettikleri projelerini çalışanlarıyla birlikte çektiği videolarla anlattı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri, müşterilerin hayatını kolaylaştıracak çözümleri “İşimize, müşterilerimize, ülkemize gönülden bağlıyız” iletişim kampanyası ile anlattı. Kampanya içinKuzey Kıbrıs Turkcell’in farklı bölümlerinden çalışanlarıyla tanıtıcı videolar çekildi. Bu videolardaürünleri ilgili uzmanlar tanıttı.Turkcell, iletişim kampanyasıyla ilgili olumlu geri dönüşler aldığını belirttiği açıklamasında videoların 700 bini aşkın izlenme oranına ulaştığını, binlerce beğeni aldığını açıkladı.

“Müşterilerimizin her zaman yanındayız”

Kuzey Kıbrıs TurkcellGenel Müdürü Harun Maden “Gönülden Bağlıyız” projesiyle ilgili açıklamada bulundu. Maden açıklamasında,2017 yılında iletişim ve teknoloji anlamında birçok yenilik yaptıklarınıamaçlarının müşterilerine en kaliteli hizmeti sağlamak ve en yeni teknolojileri sunmak olduğunu belirtti. “Müşterilerimizin her zaman yanındayız ve onlarla birlikte KKTC’nin en büyük ailesiyiz, gerek yatırımlarımız gerekse sosyal sorumluluk projelerimizle ülkemize katkı koymayı önemsiyoruz” dedi.Maden ayrıca gelişen dünyada mobil iletişim hizmetlerindesadece iletişim değil müşterilerin günlük ihtiyaçlarına da cevap veren çözümlerle hayatlarına değer katmayı hedeflediklerini ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerinisöyledi.

Birçok yeni çözüm

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden müşterilerin ihtiyaçlarının öncelikli olduğunu belirterek, aldıkları geri bildirimler ve yaşadıkları tecrübelerle2017 yılında birçok avantajı Turkcell Akıllı Faturalı Dünyası altında topladıklarını, bunun dışında da teknik anlamda yapılan altyapı yatırımları ile birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.“Hayata geçirilen bu projelerimüşterilerimize, çalışanlarımızla anlatmak istedik” diyen Maden yapılan projelerle ilgili şunları söyledi: “Müşterilerimizin internetpaket aşımlarında onları korumak üzere bu aşımlarını sınırlandırdık. Kullanmadıkları dakika ve interneti bir sonraki aya devredebilmeleri ve isterlerse fatura kullanımlarını limitlemeleri için servisler sunduk. Bunlar en çok kullanılan ve memnuniyet yaratan servislerimizden. Bunların yanında hizmet kanallarındaki alışkanlıkların da dijital dünyaya kaydığı zamanımızda müşterilerimize 7/24 hizmet alabilecekleri mobil uygulamamız“Cep Hesabım”ı lanse ettik. İşimiz teknoloji ve bu güne kadar teknolojiye yatırımımız 250 milyon TL’yi aştı.Son dönemde 47 milyon TL yatırım yaparak altyapımızı ülkemiz içerisinde uçtan uca yeniledik. Tüm şehirlerimizde en çok gidilen mekânlarda Turkcell Wi-Fi ağımızı kurduk. Öğrencilerimiz, faturalı müşterilerimiz, lifecell müşterilerimiz için önemli bir Wi-Fi ağıyla hızlı interneti kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz.“Transit Servisi” hizmete geçirdik. 69 farklı ülkede gezerken artık paketinizi aynı Kıbrıs’taymış gibi roaming yükü olmadan günlük sadece 15TL karşılığında kullanabiliyorsunuz.”

“Dijital markamız bir ilk”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden dijital alanda da ilke imza attıklarını söyleyerek “Sadece ülkemizde ve Türkiye’de değil dünyada da dijital markamız lifecell ile kendimizden bahsettirdik” dedi.Maden,lifecell markasıyla sadece iletişim ihtiyaçlarının karşılanmadığından aynı zamanda müzik dinlemek, fotoğraf ve video çekerek anılar biriktirmek,TV izlemek veBiP uygulaması ile sesli ve görüntülü konuşmaya kadar birçokihtiyaca da çözüm sunduklarından bahsetti.

Gönülden Bağlıyız

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden çalışanlarla birlikte çekilen ve 700 binin üzerinde izlenen videolarda ayrıca on binlerce müşterisine 7/24 hizmet verdiklerinden de söz ettiklerini belirterek “Hizmet kanallarımıza da yatırımlarımız devam ederken operasyonu da titizlikle yönetiyoruz. Çağrı Merkezimiz ile gece gündüz, bayram seyran demeden 7/24 müşterilerimize hizmet veriyoruz” dedi. Harun Maden tüm bu projelerin yanında şunlardan da bahsetti: “Bizler teknolojimiz kadar ülkemize, doğamıza, insanımıza da canı gönülden bağlıyız, sorumluyuz. Bu yüzden kurulduğumuz günden bugüne ülkemize yaptığımız teknoloji ve istihdam gibi yatırımların yanısıra birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Adamızı yeşillendirmek için70 binin üzerinde fidan diktik. Çevre Bakanlığımız ve Orman Dairemiz ile yaptığımız işbirliği ile fidan dikimi için dijital fidan bağışı platformunu oluşturarake-fidan projemizi lanse ettik.Sayıları her geçen gün artan, adamızın en kıymetli misafirleri kaplumbağalarımızı koruyor, 2010 yılında kurduğumuz Trafik Eğitim Parkımızla binlerce çocuğumuzu güvenli sürüş için eğitmeye devam ediyoruz. Engellilerimiz konusunda farkındalık yaratmayı kendimize misyon edindik. Ne mutlu bize ki son yıllarda bu alanda bizlerin dışında da katkılar geldiğini gözlemliyoruz. Engelliler alanında da birçok projemiz mevcut. Başarıları ile gurur duyduğumuzKuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımıza 2008’den beri ismimizi veriyor, isimle kalmayıp bütün aile tek yürek destek oluyor, sahalarda beraber ter döküyoruz.Bundan sonrasında da birçok projede gerek kurum gerek çalışanlarımızla aynı şekilde yer alacağız. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak işimize, müşterilerimize, ülkemize gönülden bağlıyız. Adanın lider iletişim ve teknoloji şirketi olarak faaliyetlerimizi sürdürmeye ve müşterilerimizi hayata bağlamaya devam edeceğiz.”