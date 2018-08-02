Facebook ve Instagram'a süre kısıtlaması geliyor

Sosyal medya devi Facebook, sosyal medya bağımlılığıyla mücadele için düğmeye bastı.

Facebook ve Instagram'a yeni eklenen özellikle kullanıcılar her gün ne kadar bu uygulamaları kullandığını görerek, süre sınırlaması da seçebilecek. Yeni özellikle Facebook ve Instagram 'push' bildirimleri de istenen zaman aralıklarında sessize alınabilecek.

Sosyal medyanın hızlı yükselişi, iletişimi ve bilgiye erişimi kolaylaştırmasıyla birlikte yeni sorunları da hayatımıza soktu.

Yapılan araştırmalar, akıllı telefonların da yaygınlaşmasıyla birlikte 'sosyal medya bağımlılığı'nın dikkat çekici bir sorun haline dönüştüğünü gösteriyor.

Bu konuda eleştiriler alan ve çok geç olmadan adım atmaya karar veren Zuckerberg, Facebook ve Instagram'da yeni bir uygulamaya gitmeye karar verdi.

İnsanların Facebook ve Instagram bağımlılığının farkına vardıktan sonra uygulamaları silerek kurtulma yoluna gidebileceğini düşünen yetkililer, 'zaman sınırlama' özelliğini devreye soktu.

Yeni özellikle Facebook ve Instagram kullanıcıları sosyal platformlarda ne kadar zaman geçirdiklerini, en çok ne zaman giriş yaptıklarını görebilecek.

Kullanıcılar, belirlediklerinden fazla bir süre Facebook ya da Instagram'da dolaşmaya devam etmeleri durumunda farkına varmak için alarm kurabilecek.

Yine uygulamalardan gelen ve telefonun ekranına düşerek kullanıcıları uyaran bildirimler istenirse belirli zaman kısıtlamalarıyla engellenebilecek.