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Facebook 10 günde 70 milyar dolar kaybetti

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Facebook 10 günde 70 milyar dolar kaybetti
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Veri skandalının ardından sosyal medya devi Facebook, 10 günde 70 milyar dolar kaybetti.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının yankıları sürüyor. 

Ciddi bir itibar kaybı yaşayan sosyal medya devinin hisseleri de tabiri caizse eridi. Facebook hisseleri Temmuz 2017'den bu yana ilk kez 150 doların altına düştü. Başka bir deyişle Sosyal medya devi 10 günde 70 milyar dolar kaybetti. 

Facebook, 2011 yılında Federal Ticaret Komisyonu ile imzalanan bir mutabakatla, ihlal başına 40 bin dolar ödemeyi kabul etmişti. Facebook'un 50 milyon kullanıcısına bu ödemeyi yapması durumunda karşı karşıya kalacağı fatura oldukça ağır olacak. 

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