Evinizi modunuza uyduran teknoloji Kıbrıs Town Houses’da

Konforun yanı sıra sağlık anlamında da kolaylık sağlayan, tasarruf ve sürdürülebilirliğe destek veren akıllı ev sistemlerinin Kıbrıs Town Houses’da her ruh haline uygun olarak programlanabilen mOod isimli konut modelindeki örnek uygulaması büyük beğeni kazanıyor

Teknolojinin günden güne gelişimi ile birlikte tıpkı akıllı telefonlar gibi akıllı evler de artık daha erişilebilir olarak hayatımıza girmeye başladı. Kıbrıs’ın 33 yıllık öncü inşaat şirketi Kıbrıs Developments, özellikle Alsancak’taki son projesi Kıbrıs Town Houses ile kültürümüzün ve geleneklerimizin sürdürülebilmesine gösterdiği duyarlılığın yanı sıra, çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğine ve yaşam koşullarının iyileştirilebilmesine yönelik de hassas bir yaklaşımla geleceğe uygun yapılar hayata geçiriyor.

Kişilerin farklı modlarına, ruh hallerine göre senaryolar programlayıp devreye alarak evlerini de tek tuşla o hale getirebilmelerine olanak sağlayan ve bu fonksiyonları sebebi ile mOod olarak isimlendirilmiş akıllı ev sistemi Kıbrıs Town Houses’da isteğe bağlı opsiyonel bir uygulama olarak inşaat aşamasında entegre edilebiliyor.

Yaşlı bireyler, otizimli bireyler için de özel senaryolar geliştirilerek hayat ıkolaylaştırmak mümkün

Konforun yanı sıra sağlık anlamında da kolaylık sağlayan, tasarruf ve sürdürülebilirliğe destek veren akıllı ev sistemlerinin Kıbrıs Town Houses’da her ruhhaline uygun olarak programlana bilen mOod isimli konut modelindeki örnek uygulaması büyük beğeni kazanıyor.

Engelsiz Solo evi alternatifinden sonra inovasyon anlamında da farklı bir alternatif sunabilmek adına Kıbrıs Town Houses’un proje portföyüne eklenen mOod evinde ses sisteminden ısı kontrolüne, ışıklardan perdeye, ana kumanda kontrollü veya timer’li seçeneklerle kolayca kullanılabiliyor. Arzuya göre tercih edilen sisteme dahil edilmek istenen tüm cihazlar istenilen senaryoya göre önceden kodlanıp tektuşla o moda getirilebiliyor.