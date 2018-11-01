Cep telefonları için formül toplantısı

Cep telefonlarının her iki tarafta da normal çalışmasını sağlayacak formül üzerinde çalışmalar sürüyor. Konuyla ilgili bugün Rum müzakereci Mavroyannis’in de katılacağı toplantı yapılacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 26 Ekim’deki görüşmelerinde aldıkları siyasi karar sonrasında cep telefonlarının her iki tarafta da normal çalışmasını sağlayacak formül üzerinde çalışmalar başladı.

Rum tarafında başlayan keşif tartışmalarında, Ada’da faaliyet gösteren GSM operatörlerinin hali hazırda bağlı olduğu Lüksemburg’daki GSM portalının, bu amaç için gerçekçi tek seçenek göründüğü haber verildi.

Güney’de yayımlanan Politis “İşgal Bölgeleri İle Cep Telefonu Bağlantısı Çalışmaları… Çağrı Kıbrıs Rum Tarafında İleri Götürülüyor” başlığıyla birinci sayfasından verdiği ve iç sayfasında detaylandırdığı haberinde, konunun bugün, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in de katılacağı bir toplantıda masaya yatırılacağını yazdı.

Habere göre Perşembe günkü toplantıya Mavroyannis dışında, Dışişleri Bakanlığı ve Başsavcılık temsilcileri, servis sağlayıcı şirketler, Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) ve Rum Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleme Komiserlik Ofisi (GERİET) katılacak.

Rum yatırımcı çevresinde halihazırda yapılan keşif tartışmalarından, halen var olan meselelerin aşılması konusunda karşılıklı niyet bulunduğu ve mevcut seçeneklerden birinin de Rum tarafında yürürlükte bulunan mevzuatın değiştirilmesi olduğu sonucu çıktı. Formül ve uygulanacak ücretler konusunda anlaşmaya varılabilirse Ada’nın her iki tarafındaki cep telefonu kullanıcıları, Ada’nın tamamında sinyal alabilecek.

Gazete “bu tartışmanın, şebekelerin birleştirilmesi veya ülke kod numarasının değiştirilmesi ile hiçbir alakası yok, ülke kod numarasının muhtemel çözümden sonra +357 kalacağı düşünülüyor” ifadesine de yer verdi.

Habere göre Rum tarafında yürürlükteki mevzuat meselesi varlığını korurken liderlerin 26 Ekim’de siyasi karar almalarının ardından cep telefonlarıyla ilgili çaba ivme kazandı. Rum tarafının, özellikle AB’nin BM aracılığıyla, Lüksemburg üzerinden bağlantı sağlanması formülünün Avrupa müktesebatına uygun olduğunu bildirmesinden sonra olguları yeniden gözden geçirmesi gerekecek.

İlerleme olması halinde iki tarafın, uygulanacak olan gayrı resmî dolaşım için karşılıklı kabul edilir bir fiyatta anlaşması gerekecek. Karar alınması halinde, 12 Kasım’da yapacakları yeni görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis tarafından ilan edilecek.



KTTO İLE İRTİBATI OLAN BİR KEVE ÜYESİNE GÖREV…

Haravgi ise Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) görüşüne başvurduğu “güvenilir bir kaynağı” işaret ederek, Rum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KEVE) Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile irtibatı bulunan bir üyesinden, Kıbrıs Türk tarafının tutumunda herhangi bir değişiklik olup olmadığını araştırması istendiğini haber verdi.

Perşembe günü KEVE’nin de katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda konunun masaya yatırılacağını ve durumun ne merkezde olduğu hakkında bilgilendirme yapılacağını kaydeden gazete, BM’den bir kaynağın ise KİPE’ye, cep telefonlarıyla ilgili güven yaratıcı önlemin ileri götürülmesi konusunun son aylarda Brüksel’de BM ve AB arasında temas konusu olduğu bilgisini verdiğini ekledi.

