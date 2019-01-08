Bu otomobil yürüyor

Hyundai, ‘yürüyen otomobil’ olarak anılan yeni modelini tanıttı.

Hyundai'nin zor arazilerde yol alabilmesi için tasarladığı yürüyen aracı, Las Vegas’ta gerçekleşen CES 2019'da görücüye çıktı.

Aracın ambulans vb ilk müdahale ekipleri tarafından kullanılması planlanıyor. Otomobil elektrikli araçların gücü ile robotların kapasitesini bir araya getiriyor.

Şirket aracının deprem ve tsunami bölgelerinde ilk yardım ekiplerinin işlerini kolaylaştıracağı iddiasında.

Söz konusu otomobilin fiziksel engellilerin hayatlarını kolaylaştıracağı da belirtiliyor.

Otomobilin taksi olarak hizmet verecek olan versiyonuna dair görüntüler de şirket tarafından yayınlandı.