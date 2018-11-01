BiPBOX’la sadece “Takip et ve kazan”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, BiP uygulaması üzerinden takip ederek her hafta birbirinden farklı hediyeler kazanacağınız “BiPBOX” kanalını tanıttı. Kıbrıs’ta bir ilk olan BiPBOX kanalı, her hafta dakikadan internete, fizy müzik uygulamasından Dergilik uygulaması aboneliğine kadar birçok teknolojik ve fırsat ürünü kazandıracak

BiP uygulaması ile müşterilerine kolaylıklar sağlayan Kuzey Kıbrıs Turkcellbu kez, takip edenlere hiçbir işlem yapmadan her hafta belirli günlerdebirbirinden değişik ve farklı avantajlar içeren hediyeler sunacağı BiPBOX kanalını tanıttı. Kıbrıs’ta bir ilk olan BiPBOX kanalı sadece takip etmek koşuluyla her yöne konuşma, sınırsız konuşma, cepten internet, dergilik ve fizy gibi uygulama kanalı aboneliği, fırsat ürünleri ve dönemsel olarak da çekilişlerle akıllı telefon ve giyilebilir teknolojik cihazlar kazandıracak.

“Hiçbir işleme gerek yok! Çekiliş yok, kura yok!”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 100 bini aşkın kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması BiP’e eklediği BiPBOX kanalını duyurdu. Kuzey Kıbrıs Turkcell Katma Değerli Servisler Ürün Yöneticisi Peri Hançerli BiPBOX’la ilgili açıklama yaptı. Peri Hançerli yaptığı açıklamada BiP mesajlaşma uygulamasının kullanımını artırmak ve tanıtmak amacıyla kullanıcılara hem fayda sağlayacak hem de fırsat haberlerinden haberdar olabilecekleri, bunun dışında Turkcell’li olmanın avantajını yaşayabilecekleri bir kanal yarattıklarını söyledi.

Hançerli sözlerine şöyle devam etti: “BiPBOX’uhizmete sunmaktan çok heyecanlıyız. BiP uygulaması yenilik ve avantajlarına bir tanesini daha eklediğimiz bu kanalın ücretsiz olması ve takip etmenin dışında başka hiçbir işlem ve koşul gerektirmemesibüyük önem taşıyor.Müşterilerimizin en çok kullandığı ürünlerden derlediğimiz hediye çeşitlerini kazanmak için herhangi bir çekiliş, kura veya kullanım kuralı bulunmaması da ayrıca önemli. İstedik ki her bir müşterimiz memnun olsun, mutlu olsun ve bazı ihtiyaçlarını bizim sunacağımız bu hediyeler sayesinde karşılasın. BiP uygulamasında zaten Turkcell’lilere yazışma, görüntülü veya sesli konuşma dahil her şey ücretsiz. Yani internetinizden yemiyor. Uygulamayı takip ettiğiniz için dönemsel kazandığınız hediyelerimiz de mevcut. Örneğin yine sadece takiple ücretsiz sinema bileti kazabileceğiniz Sinema Kanalı var. Sunduğumuz bu dijital fırsat kanallarının önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini söyleyebilirim. Bizler tüm bu avantajları müşterilerimize kendilerini özel hissettirmek ve memnuniyet yaratmak amacıyla sunuyoruz.”

BiPBOX’tan nasıl faydalanılır?

Kuzey Kıbrıs Turkcell yaptığı açıklamada BiP uygulamasını kullanan kişilerin tek yapması gerekenin “Keşfet” sekmesine girip arama kısmına “BiPBOX” yazarak kanalı takip etmesi olduğunu belirtti. Açıklamada “KKTC’de bir ilk” olan bu yenilikten faydalanmanın ücretsiz olduğu vurgulanırken şu bilgilere de yer verildi: “BiP uygulamasına sahip olmayan kullanıcılar da bu uygulamayı telefonlarına indirerek kullanabiliyor. BiP uygulamasını ilk kez indirenlerin telefonlarına hoş geldin hediyesi olarak haftalık 1GB internet de hediye olarak tanımlanıyor. Kullanıcıların BiP uygulamasını indirmek için telefonlarının işletim sistemine göre Appstore veya Google Play Store’a girip uygulamayı yüklemeleri yeterlidir.”