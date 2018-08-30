Binlerce Kitabı Cebinizde Taşıyabileceğiniz 8 E-Kitap Uygulaması

En azılı kitap kurdu dahi yanında kaç kitap taşıyabilir? Üç? Beş? On? Teknolojinin bize belki de en çok fayda sağladığı alanlardan biri bu oldu.

Elimizde yıllanmış, raflarımızda bir bilge gibi bizi gözetleyen kitaplarımız her zaman çok değerliyse de gerektiği anlarda yanımıza almayı unutabiliyoruz. Öyle olmuyorsa bile ağır olacağı için birkaç kitabı evde bırakıyoruz. E-kitap uygulamaları bu konuda okuyucuya ciddi kolaylıklar sağlıyor. Gerçek kitap atmosferini de oluşturmaya çalışarak okuyucuyu yabancı hissettirmeye gayret ediyor.

1. En başarılı e-kitap uygulamalarından biri: Moon Reader



Bu uygulama Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca gibi toplamda 42 dili destekliyor. Yüksek görüntü kalitesi sayesinde, okuyucunun göz sağlığına yönelik önemli bir şikayeti olmuyor. Gece ve gündüz olarak iki farklı modda okumalar yapabileceğiniz uygulama, ücretli versiyonu karşılığında parola ile hesap yönetme, reklam çıkarmama, okuma istatistikleri sunma gibi hizmetler veriyor. Ayrıca dropbox üzerinden kaldığınız yeri kaydedebilir ve birden çok cihazdan da giriş yapabilirsiniz.

2. Sosyal medyada paylaşım yapabileceğiniz e-kitap uygulaması: Kobo



Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Felemenkçe, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce ve Japonca dillerini destekleyen şahane bir uygulama. Ekran parlaklığı ve kelime boyutlarını kişiselleştirebiliyorsunuz. Ekranınızı yatay ve dikey olarak kullanabilme seçenekleriniz var. Kobo ayrıca okuma alışkanlıklarınızdan hareketle size öneriler sunuyor. Facebook, Twitter ve Instagram’da da paylaşım yapmanızı sağlayan uygulamayı birden fazla cihazda kullanabiliyorsunuz.

3. Milyonlarca kitabı ücretsiz okuma deneyimi: Wattpad



Son zamanlarda kendini sürekli güncelleyerek yenileyen uygulama Türkçe, Almanca, Fransızca, Çince, İngilizce ve İtalyanca gibi toplam 24 dili destekleyen bir özelliğe sahip. Wattpad ile e-kitaplara ücretsiz şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca üye olduğunuz takdirde kitaptan makaleye kadar kendi yazılarınızı da paylaşabiliyorsunuz.

4. Telefonunuzda kendi kütüphanenizi oluşturun: Aldiko



E-kitap mobil uygulamalarının en başarılı örneklerinden biri de Aldiko. Satır aralıkları, yazı tipi, arka plan renkleri gibi tamamen size kalmış tercihlerle kitabını kişiselleştirebiliyorsunuz. İyi bir eser külliyatına sahip uygulamada ücretsiz kitapların sayısı dahi oldukça yüksek. Android tabanlı mobil cihazlar için geliştirilen uygulamada dilerseniz e-kitap satın alma işlemi de gerçekleştirebilirsiniz.

5. Kolay anlaşılır arayüzü ile sade bir uygulama: Bluefire



Parlaklık, yazı ayarları, font gibi okurun kişiselleştirmek istediği tüm özelliklere sahip bir mobil uygulama. Kitaplığınıza cihazınızdan ya da satın alma yoluyla kitap ekleyebiliyorsunuz. Yaptığınız ayarlamaları ön izleme özelliği sayesinde test edebiliyorsunuz. Uygulama kelime ya da cümleleri vurgulamanızı ve sosyal medya kanallarında paylaşmanızı da sağlıyor.

6. Yayıncılık işinde de dünya devi: Google Books



Google, girdiği pek çok sektörün yanı sıra yayıncılığa el atmış durumda ve bunu çok başarılı şekilde yürütüyor. Google play üzerinden dünya klasiklerine ücretsiz erişebilir, çok satanlar ve yeni çıkanlar listesine göz gezdirebilirsiniz. Suç, fantezi, bilim kurgu gibi onlarca değişik türde kitabı içeren uygulamada milyonlarca kitabı bir arada bulabilirsiniz.

7. Okuduğunuz her satırı hafızasında tutan e-kitap uygulaması: Fbreader



Fbreader, İngilizce başta olmak üzere 14 farklı dili destekliyor. Okuduğunuz metnin yazı tipi ve rengini değiştirerek kişisel kullanımınızı da sağlayabilirsiniz. Gece moduna da sahip uygulama, açılan son kitaplarınızı hafızasında tutarak size kolaylık sağlıyor. Birçok farklı formattaki dosyayı da açabildiğiniz uygulama ekran ne yöne çevirmek isterseniz o yönde hizalanıyor.

8. Dijital kütüphane hizmetleri sayesinde kitaplıklarda gezinme imkanı: Scribd



Scribd’in her e-kitap uygulaması ile ortak noktaları bulunmakla birlikte, sunduğu hizmetlerin oranı oldukça yüksek. İngilizce, Almanca, Fransızca başta olmak üzere toplamda 90 dili destekleyen bir uygulama. Ayrıca çok çeşitli uzantılara sahip dosyaların tamamını açabiliyor. Abonelik uygulamaları ile bilinen Scribd üzerinden aynı zamanda çizgi roman ve sesli kitap da satın alabilirsiniz.