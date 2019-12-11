Yüzücülerimiz İstanbul'a çıkarma yapacak

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 13-15 Aralık 2019 ve 18-22 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek 13-14 yaş ve 15+ yaş kısa kulvar Türkiye Şampiyonalarında, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu 11 sporcu tarafından temsil edilecek.

13-15 Aralık’taki kafilede antrenör Ergüder Oyal, sporcularımız Enes Kansız, Mert Türsoy, Sarp İşçi ve Rüzgar Maneoğlu yer alacak. 18-22 Aralık’taki kafilede ise antrenörler Mehmet Gürcenk ve Yurdanur Düşmez, sporcular Buğra Korahan, Doğukan Ulaç, Buğra Buba, Cahit Bozatlı, Paşa Sezener, Berk Kemal Gülerler ve Emre Ersoy yer alacak.