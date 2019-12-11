Yüzücülerimiz İstanbul'a çıkarma yapacak

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 13-15 Aralık 2019 ve 18-22 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek 13-14 yaş ve 15+ yaş kısa kulvar Türkiye Şampiyonalarında, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu 11 sporcu tarafından temsil edilecek.
13-15 Aralık’taki kafilede antrenör Ergüder Oyal, sporcularımız Enes Kansız, Mert Türsoy, Sarp İşçi ve Rüzgar Maneoğlu yer alacak. 18-22 Aralık’taki kafilede ise antrenörler Mehmet Gürcenk ve Yurdanur Düşmez, sporcular Buğra Korahan, Doğukan Ulaç, Buğra Buba, Cahit Bozatlı, Paşa Sezener, Berk Kemal Gülerler ve Emre Ersoy yer alacak.
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 13-15 Aralık 2019 ve 18-22 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek 13-14 yaş ve 15+ yaş kısa kulvar Türkiye Şampiyonalarında, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu 11 sporcu tarafından temsil edilecek.