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Yücel Hatay, kalp krizi geçirdi

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Yücel Hatay, kalp krizi geçirdi
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyesi, gazetemizin eski spor yazarı Yücel Hatay dün geçirdiği kalp krizi sonrasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinin Yücel Hatay ile ilgili paylaştığı geçmiş olsun mesajına katılır, Yücel Hatay'a acil şifalar dileriz. KTSYD'nin mesajı şöyle:

"Yücel Hatay dün geçirdiği kalp krizi sonrasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kendisine yapılan ilk müdahale sonrasında kritik durumu atlattığını ve yoğun bakıma alınan Hatay'ın durumunun iyi olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Hatay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

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