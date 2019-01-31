banner255
National Geographic seçti
National Geographic seçti
22 0
Mucize eseri hayatta kalmış insanlar
Mucize eseri hayatta kalmış insanlar
60 0
 
13 0
Vatandaş her yer bizim anlayışında
Vatandaş her yer bizim anlayışında
47 0
Şampiyonluk günü
Şampiyonluk günü
86 0
Dünya yazarının hayat hikayeleri
Dünya yazarının hayat hikayeleri
17 0
31 0
banner82

Yeşil bisiklet projesi hayat buluyor

banner27

Green Pedal’ın “Bisikletsiz Çocuk Kalmasın‘’ sloganı ile başlattığı sosyal sorumluluk projesi Yeşil Bisiklet projesinde, ilk parti bisiklet İlker Karter İlkokulunda dağıtıldı

Yeşil bisiklet projesi hayat buluyor
banner215

Green Pedal Bisiklet Kulübü yeni bir projeye imza attı. Green Pedal’ın “Bisikletsiz Çocuk Kalmasın‘’ sloganı ile başlattığı sosyal sorumluluk projesi Yeşil Bisiklet projesinde, evlerde atıl durumda olan bisikletler toplanarak elden geçirilip, boyanıp, tamir edilip, yeniden kullanıma hazır hale getiriliyor.

Green Pedal Bisiklet Kulübü bu süreç boyunca gençliğimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmayı, spor yapmayı özendirmeyi ve sağlıklı bir toplum yetişmesine katkı koymayı hedef belirliyor ve çalışmalarına devam ediyor. Pilot okul olarak seçilen İskele İlker Karter İlkokulunda, karne dağıtımı günü olan dün düzenlenen törenle, okul yönetimi ve öğretmenleri tarafından belirlenen ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere ilk parti bisiklet dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtım töreninde konuşan okul müdürü Coşkun Akyerli, Green Pedal Kulübü yöneticilerine bu duyarlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ederek böylesi güzel bir olayın hem okul idare ve eğitimcilerini hem de bisikletlere sahip olan öğrencileri çok mutlu ettiğini belirtti.

Green Pedal Bisiklet Kulübü Asbaşkanı Erhan Bolkan ise bu proje kapsamında, hedeflerinde  500 bisiklet tamiri yapılarak dağıtımı olduğunu, bunun yanında bisiklet hediye edilen ve edilecek olan öğrencilere, ayrıca ilgilenen diğer genç bisiklet kullanıcılarına trafikte güvenli sürüş emniyeti ve kurallarının konu alacağı teorik ve pratik seminerlerin yakında hayata geçireceklerini aktardı. Ayrıca bu projeye duyarlılık gösteren ve ellerindeki eski bisikletleri Green Pedal’a bağışlayan herkese çok teşekkür edildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.