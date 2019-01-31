Yeşil bisiklet projesi hayat buluyor

Green Pedal’ın “Bisikletsiz Çocuk Kalmasın‘’ sloganı ile başlattığı sosyal sorumluluk projesi Yeşil Bisiklet projesinde, ilk parti bisiklet İlker Karter İlkokulunda dağıtıldı

Green Pedal Bisiklet Kulübü yeni bir projeye imza attı. Green Pedal’ın “Bisikletsiz Çocuk Kalmasın‘’ sloganı ile başlattığı sosyal sorumluluk projesi Yeşil Bisiklet projesinde, evlerde atıl durumda olan bisikletler toplanarak elden geçirilip, boyanıp, tamir edilip, yeniden kullanıma hazır hale getiriliyor.

Green Pedal Bisiklet Kulübü bu süreç boyunca gençliğimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmayı, spor yapmayı özendirmeyi ve sağlıklı bir toplum yetişmesine katkı koymayı hedef belirliyor ve çalışmalarına devam ediyor. Pilot okul olarak seçilen İskele İlker Karter İlkokulunda, karne dağıtımı günü olan dün düzenlenen törenle, okul yönetimi ve öğretmenleri tarafından belirlenen ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere ilk parti bisiklet dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtım töreninde konuşan okul müdürü Coşkun Akyerli, Green Pedal Kulübü yöneticilerine bu duyarlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ederek böylesi güzel bir olayın hem okul idare ve eğitimcilerini hem de bisikletlere sahip olan öğrencileri çok mutlu ettiğini belirtti.

Green Pedal Bisiklet Kulübü Asbaşkanı Erhan Bolkan ise bu proje kapsamında, hedeflerinde 500 bisiklet tamiri yapılarak dağıtımı olduğunu, bunun yanında bisiklet hediye edilen ve edilecek olan öğrencilere, ayrıca ilgilenen diğer genç bisiklet kullanıcılarına trafikte güvenli sürüş emniyeti ve kurallarının konu alacağı teorik ve pratik seminerlerin yakında hayata geçireceklerini aktardı. Ayrıca bu projeye duyarlılık gösteren ve ellerindeki eski bisikletleri Green Pedal’a bağışlayan herkese çok teşekkür edildi.