banner411
banner69
Çamurda dans ettiler
Çamurda dans ettiler
7 0
59 0
 
Tabelalardan ne istiyorsunuz?
Tabelalardan ne istiyorsunuz?
60 0
Çetinkaya hayatta, Baf komada
Çetinkaya hayatta, Baf komada
57 0
62 yıllık terzilik mesleğini bırakıyor
62 yıllık terzilik mesleğini bırakıyor
97 0
Canlarını zor kurtardılar
Canlarını zor kurtardılar
984 0
Bekir’in yıldızlı golu
Bekir’in yıldızlı golu
125 0
banner374

YDÜ sezona birincilikle başladı

banner27

Güreşte sezonun ilk etkinliği olan “Fikri Kanlıçay Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları” gerçekleştirilirken, birincilik Yakın Doğu Üniversitesinin oldu

YDÜ sezona birincilikle başladı

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Güreş Ligi, geçtiğimiz hafta sonu yapılan “Fikri Kanlıçay Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları” ile başladı.

Geçtiğimiz yıl vefat eden eski güreşçi ve hakemlerimizden Fikri Kanlıçay adına yapılan ilk müsabakalarda 220 puan toplayan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinciliği elde etti.Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılan ve oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonunda sezonu birincilikle açan YDÜ’nün ardından, 217 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ikinci olurken, 50 puanda kalan Büyükkonuk üçüncülüğü aldı.

MertdoğanSoyalan, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar, Serkan Köse ve Ercan Köse’nin hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde başarılı olan kulüp ve sporculara ödülleri Fikri Kanlıçay’ın ailesi tarafından verildi.

“Fikri Kanlıçay Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları” sonuçları şöyle:

1.YDÜ                                                           220 Puan

2.DAÜ                                                           217 Puan

3.Büyükkonuk İsmet Atlı S.K                       50 Puan

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.