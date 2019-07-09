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YDÜ Robot Futbol Takımından erken veda

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Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı, Robotlararası Dünya Futbol Kupası çeyrek finalinde Universidade Federal de Pernambuco takımına mağlup olarak elendi

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YDÜ Robot Futbol Takımından erken veda
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Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı, Avustralya’nın Sydney kentinde düzenlenen Robotlararası Dünya Futbol Kupası çeyrek final maçında Brezilya’nın Universidade Federal de Pernambuco takımına 1-0 mağlup oldu.

Maça atak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı, üst üste ataklar geliştirip isabetli şutlar atmasına rağmen rakip kaleci ve defansı geçemedi. Maçın ikinci yarısında en agresif taktiğine geçerek tam saha presle rakibini boğan takım aradığı gole bir türlü ulaşamadı. Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı maçın bitimine 30 saniye kala rakibin kullandığı korner atışının defansın arkasına çarparak kaleciyi kontrpiyede bırakması sonucu kendi kalesine gol attı.

Maçın kalan süresinde tam saha prese devam eden takım maçı 1-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Turnuvanın son gününde gelecek yıl için antrenman maçları yapılacak.

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