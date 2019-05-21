Vücut geliştirme, gövde gösterisi yaptı

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, geçtiğimiz hafta sonu Kaya Artemis Otelde 2019 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası düzenledi.
Ülkede üçüncü kez yapılan WABBA Dünya Şampiyonasına yoğun katılım olurken, şampiyonayı kalabalık bir kitle izledi.
Vücut geliştirme sporcularının kıyasıya yarıştıkları 2019 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası sonuçları şöyle:
Kategori: Büyük Bayanlar Body Fitness:
1. Ayşe Mulla
2. Erin Formoza
Kategori: Genç Bayan Bikini Açık Sıklet
1. Melisa Altan
Kategori: Genç Erkek Klasik Vücut Geliştirme Açık Sıklet
1.Emin Günal
Kategori: Büyük Erkek Klasik Vücut Geliştirme Açık Sıklet
1. Mithat Bengisoy 2. Esat Kastanbolu 3. Abdullah Keilany
Kategori: Büyük Erkek Fizik
1 .Umut Zaimağa
2 Ojisi Emeka John
Kategori: Büyük Bayan Bikini
1. Tuba Özyiğit
Kategori: Genç Erkek Fizik +175CM
1 .Ahmet Burak Çapraz
2 .Orhan Kaşer
3. Mümtaz Kızılbora
Kategori: Genç Erkek Fizik -175CM
1. Mustafa Dayı
2. Muhammed Elbagermi
3 .Mustafa Savaka