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Vücut geliştirme, gövde gösterisi yaptı

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Vücut geliştirme, gövde gösterisi yaptı
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Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, geçtiğimiz hafta sonu Kaya Artemis Otelde 2019 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası düzenledi.

Ülkede üçüncü kez yapılan WABBA Dünya Şampiyonasına yoğun katılım olurken, şampiyonayı kalabalık bir kitle izledi.

Vücut geliştirme sporcularının kıyasıya yarıştıkları 2019 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası sonuçları şöyle:

Kategori: Büyük Bayanlar Body Fitness:

1. Ayşe Mulla

2. Erin Formoza

Kategori: Genç Bayan Bikini Açık Sıklet

1. Melisa Altan

Kategori: Genç Erkek Klasik Vücut Geliştirme Açık Sıklet

1.Emin Günal

Kategori: Büyük Erkek Klasik Vücut Geliştirme Açık Sıklet

 1. Mithat Bengisoy 2. Esat Kastanbolu 3. Abdullah Keilany

Kategori: Büyük Erkek Fizik

 1 .Umut Zaimağa

 2 Ojisi Emeka John

Kategori: Büyük Bayan Bikini

 1. Tuba Özyiğit

 Kategori: Genç Erkek Fizik +175CM

 1 .Ahmet Burak Çapraz

2 .Orhan Kaşer

3. Mümtaz Kızılbora

Kategori: Genç Erkek Fizik -175CM

 1. Mustafa Dayı

2. Muhammed Elbagermi

3 .Mustafa Savaka

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