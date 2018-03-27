ÜSA, zorlu süreç sonrasında EUSA’da

Üniversite Sporları Federasyonu (ÜSA) EUSA (Avrupa Üniversite Sporları Birliği) katılım süreci hakkında basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında şu açıklamalar yapıldı:

“Üniversite Sporları Federasyonu olarak ülkemizin içinde bulunduğu siyasi sorun ve tanınmamışlık neticesinde kuruluşumuzdan bugüne kadar Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun bizlere sağladığı imkanlar ile yurt dışındaki faaliyetlerde üniversitelerimiz yer alabiliyordu. Ancak 2016 EUSA yaz spor oyunlarında, GAÜ masa tenisi takımının Türkiye adına yarışmalara katılmak üzere Zagreb’te düzenlenecek olan oyunlara gitmesi Güney Kıbrıs tarafından engellenmek istenmişti. Fakat takımın tüm sorumlulukları yerine getirmesinden ve TÜSF başkanı Prof Dr Kemal Tamer’in gayreti ile sıkıntı aşılmıştı.

Bu gelişme üzerine Güney Kıbrıs EUSA yönetim kuruluna yazı yazarak Kuzey Kıbrıs Üniversiteleri’ni yalan ithamlarla suçlayarak hem bizi hem de Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nu zor bir pozisyona itmeye çalıştılar.

Bu ilgili yazının elimize geçmesine müteakip bizler kendimize stratejiler belirleyerek ilerlemeye çalıştık. İlk iş olarak EUSA başkanı ve genel sekreterine mektup yazarak Güney Kıbrıs tarafının asılsız ithamlarını çürütmek üzere Kuzey Kıbrıs’ta üniversite sayıları, öğrenci sayıları ile kaç ülkeden öğrencinin adanın kuzeyinde eğitim aldığını belirterek bu öğrencilerin spor yapma haklarının ellerinden alınmamasını talep ettik.

EUSA Başkanı Sn. Adam Rozeck federasyonumuza cevaben konuyu yönetim kuruluna götüreceğini ve bir karar üretileceğini belirtti. Yapılan ilk toplantı sonucunda EUSA’nın hukuk hizmeti aldığı uluslararası bir şirketin bu konuda danışmanlığı başvuruldu.

8-11 Mart 2018 Paris’te yapılan yönetim kurulu toplantısına Kemal Tamer’in davetiyle üç kişilik bir ekiple katıldık. (Yakup Yücel-Simay Kanan). Bu toplantıya iyi bir hazırlık ve dökümanlar ile giderek hem Güney Kıbrıs temsilcisinin iddiaların çürütmek hem de bizlerin varlığını oradaki insanlara göstermek temel gayemizdi. Yönetim kurulu üyesi olan Güney Kıbrıslı Prof Dr Panos Razis’in hem yönetim kurulu hem de bizlere yapmış olduğu baskılara rağmen geri adım atmayarak sonucu beklemeye başladık. EUSA yönetim kurulu internet ortamında yapmış olduğu oylamada Üniversite Sporları Federasyonu olarak bizlerin EUSA bayrağı altında müsabakalara katılmamıza 13 evet oyuna karşılık 2 hayır oyu karar verdi.

Bu gelişmeler neticesinde Üniversitelerimiz EUSA tarafından düzenlenecek olan tüm oyunlara katılma hakkı elde ederek büyük bir başarıya da imza atmıştır.