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Urcan Vangöl anılacak

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Urcan Vangöl anılacak
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Urcan Vangöl düzenlenecek törenle kabri başında anılacak. Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün 22’nci başkanı iken geçirdiği kalp krizi neticesinde 2010 yılında yaşamını yitiren Vangöl, 5 Kasım Pazartesi günü düzenlenecek törenle anılacak. Vangöl’ün Lefkoşa mezarlığında kabri başında saat 11.00’de düzenlenecek törene ailesi ve spor camiasından isimler katılacak.

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