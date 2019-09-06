Uluslararası Hidopdrom yolda

KKTC Jokey Kulübü, uzun zamandır üzerinde çalıştığı büyük projeyi tanıtırken, Uluslararası Hidopdrom projesi için adım atıldı. Jokey Kulübü yönetim kurulu üyesi Zeki Ziya, yaptığı açıklamada, yabancı yatırımcılarla birlikte ‘yap işlet devret’ modeli benzeri ve içinde uluslararası standartta bir hipodrom, otel, uluslararası restoranlar ve benzeri tesislerin bulunduğu bir kompleks yaratma çabası içerisinde olduklarını anlattı

KKTC Jokey Kulübü düzenlediği basın toplantısında uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğü Hipodrom projesini ile ilgili yol haritasını basın mensupları ile paylaştı.

Jokey Kulübü adına bu konuda yatırımı ve yatırımcıları koordine etmek üzere yetkilendirilen Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Ziya basın toplantısında yaptığı açıklamada, yabancı yatırımcılarla birlikte ‘ya işlet devret’ modeli benzeri ve içinde uluslararası standartta bir hipodrom, otel, uluslararası restoranlar ve benzeri tesislerin bulunduğu bir kompleks yaratma çabası içerisinde olduklarını anlattı.

Ziya, ‘Tarlada at yarıştırıp, yarış yapmak için ondan bundan dilencilik yapacaksa bu işi yapmayalım dedik ve bu yola baş koyduk ve tuttuğumuzu koparan mizacımız gereği, bunu da başaracağız’ diye de ekledi ve projenin tamamlanması durumunda bin 500 kişilik bir istihdam sağlanacağını söyledi.

Projenin 130 milyon Dolar olarak öngörülen projenin maliyetinin yabancı yatırımcılar tarafından karşılanmasını sağlamak üzere bu konuda uzman olan ve uluslararası bir şirketin sahibi olan Serdar Güçar ile ile çalıştıklarını ve yatırımcılarla ilgili ilk toplantının geçtiğimiz aylarda Fransa’da yapıldığını ve burada 9 adet yatırımcının ilgisinin çekildiğini anlattı. Ziya, Ekim ayında Almanya’da da bir fuarda bu konuda da çalışmaya devam edileceğini söyledi.

Basın toplantısında sözü alan Binicilik Temalı Çekim Merkezi olarak nitelendirilen projenin uluslararası yatırım koordinasyonunu sağlayan Serdar Güçar ise yaptığı konuşmada, yatırımcı bulma sürecini ve projenin detaylarını anlattı.

Güçar dünyada politik konjonktür anlamında Kıbrıs’a bakıldığında sıkıntıların görüldüğünü ifade etti. Ancak iş dünyasının bu gibi ambargolara bakmadığını, önü açık ve karlı, sürdürebilir projelere baktığını ifade ederek, Kuzey Kıbrıs ile ilgili umutlu olduğunu söyledi.

Daha sonra sözü alan Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, hipodrom çalışmaları ile ilgili süreci anlattı ve KKTC Jokey Kulübü ile Spor Dairesi arasındaki protokol anımsattı ve hükümetin Başbakan’ın talimatıyla gereğini yerine getirileceğini ifade etti.

Uluslararası yatırım bağlamında çok önemli ve heyecan verici bir proje olduğunu, bu gibi uluslararası yatırımların başka yatırımları da çekmesi açısından önemli olduğunu ifade etti ve hükümetin üzerine düşeni yerine getireceğini yineledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.