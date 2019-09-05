Uluçay ile işbirliği konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Burhan Gürkan Başkanlığındaki Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) yönetim kurulu ile görüştü

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Burhan Gürkan Başkanlığındaki Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) yönetim kurulunu kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Temmuz ayında yapılan Genel Kurul sonrası yeni bir yönetim ile hizmet etmeye başladıklarını anımsatarak, tecrübeleri isimlerle genç isimlerin harmanlandığı bir yönetim kurulu oluşturduklarını söyledi.

Amacın ülke sporuna faydalı olarak, aldıkları bayrağı daha yukarı taşımak olduğuna işaret eden Gürkan, ziyaret vesilesiyle spora yakın bir isim olarak gördükleri Başkan Uluçay ile birlikte atılabilecek adımları konuşmak istediklerini belirtti.

Başkan Uluçay da konuşmasında KTSYD’nin ülke sporunun gelişmesine katkı koyan önemli sivil toplum örgütlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, derneğin yeni yönetiminin de yine bu amaçla hizmet edeceğine duyduğu inancı dile getirdi.

Spor yazarlarının ortaya koyduğu emeklerin özellikle genç sporculara çok ciddi anlamda bir motivasyon ve teşvik oluşturduğunu vurgulayan Uluçay, Meclis olarak belli konularda ülke sporunun daha iyi yerlere taşınabilmesi adına birlikte çalışmalar yapabileceklerini söyledi.

Sporda bireysel alanlar başta olmak üzere bir çok dalda Uluslararası temsiliyetler olduğuna vurgu yapan Uluçay, temsiliyetleri daha ileri noktalara taşımak adına Meclis olarak bir süreden beri çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Uluçay, futbolda Süper Kupa maçı sonrası sezonun açılacağını anımsatarak yeni sezonun centilmence geçmesini dilerken, mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi.