Ultracrows gövde gösterisi yaptı

Mağusa Türk Gücü taraftar grubu Ultracrows dayanışma gecesi düzenlerken, gecede konuşan kulüp başkanı Koral Bozkurt, bulundukları yolda yürümelerini sağlayacak en büyük etkenin taraftar olduğunu belirtti

Mağusa Türk Gücü taraftar takımı UltraCrows, İnciraltı Mezze Restaurantta bir dayanışma gecesi düzenledi.

İlk kez düzenlenen dayanışma gecesine birçok taraftar katılırken, gece başkan Koral Bozkurt'a plaket ve taraftar tişörtü verilmesiyle, ardından da başkanın yaptığı konuşmayla son buldu.

Başkan Koral Bozkurt yaptığı konuşmada: "Arkadaşım Enver'in başkanlığında kurduğumuz Ultracrows'un bu zamana kadar gelip o günlerde taraftar olarak, bugün ise yönetici olarak bulunduğum Ultracrows'un halen daha yaşaması bizim için çok büyük bir mutluluktur.

Çünkü o devirlerde taraftar olmakta zordu. Sıkıntılar yaşanan bir dönemde taraftarlık yaptık. Sonuç olarak bugünlere geldiğimizde halen daha Ultracrows'un burada olması, yaşaması, Kıbrıs'ın en büyük camiası olduğumuzu gösteren bir dernek olması bizleri mutlu eder.

Bu yıl şampiyon olarak 2 kupa aldık. Tabi ki hepimiz çok mutluyuz. Ama bundan sonrası daha zordur. Çünkü futbol enerji işidir. Bu enerjinin en büyük körükleyicisi de taraftardır. Ben şahsen geçen yıl özellikle iç sahada tribünlerin yeterli sayıya ulaşmadığını düşünüyorum. Bu iş sadece yönetici ve futbol takımıyla olmuyor. Taraftarın da takıma sahip çıkması gerekir.

Geçen yıl burada çok büyük bir şampiyonluk kutlaması yaptık. Sadece iyi günde değil kötü günde de her zaman takıma inanıp, sahip çıkmak, takıma enerji vermek çok önemli ve umarım bunu bu yıl geçen yıldan daha başarılı bir şekilde yaparız. Aynı şekilde, benim içinde motivasyon taraftardır.Bizim de bu yoldan yürümemizi sağlayacak en büyük etken taraftardır.

Bize sahip çıkıldığı sürece biz de tüm yönetimle birlikte Mağusa Türk Gücü'nü daha fazla şampiyonluklara taşımaya hedefliyoruz. Bu geceye geldiğiniz için teşekkür ederim" dedi.