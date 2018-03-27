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UEFA'dan devrim gibi kararlar

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UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oyuncu değişikliği hakkının 3'ten 4'e çıkarıldığını açıkladı. Buna göre uzatmalara giden karşılaşmalarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilecek

UEFA'dan devrim gibi kararlar
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UEFA, gelecek 3 sezondaki kulüp organizasyonlarında bazı kural değişikliklerine gitti.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, statüsü değiştirilen 2018-19, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarındaki kulüp organizasyonlarında bazı farklılıklar yaşanacak.

 4'ÜNCÜ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ.

Bu doğrultuda, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası'nda uzatmaya gidilen maçlarda, 4. oyuncu değişikliğine izin verilecek.

YENİ BAŞLAMA SAATLERİ

Avrupa saatine göre 20.45'te başlayan Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının santrası 21.00'de yapılacak. Grup aşamasına mahsus her hafta 4 maç, 18.55'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale kadar oynanan karşılaşmaların başlama düdüğü, 18.55 ve 21.00'de, çeyrek finalden itibaren ise 21.00'de çalacak.

FİNAL KADROLARI 23'E YÜKSELTİLDİ

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalleri ile Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar, kadrolarında 18 yerine 23 futbolcu bulundurabilecek.

Ayrıca artık kulüpler, ara transfer döneminde kadrolarına, herhangi bir sınırlama getirilmeksizin 3 yeni oyuncu ekleyebilecek.

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