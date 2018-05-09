Türkiye Kupası sahibini buluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor yarın 20.30'da Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek

56. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe 10 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır'da karşılaşacak. Maç şifresiz olarak ATV'de yayınlanacak.

Diyarbakır Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Barış Şimşek olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupada geçen sezon Eskişehir'de oynanan finalde Atiker Konyaspor, normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 berabere biten maçta Medipol Başakşehir'i penaltılar sonucunda 4-1 yenerek mutlu sona ulaştı.

- FENERBAHÇE 10 KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Finalistlerden Fenerbahçe, daha önce finalde kupayı en fazla kaybeden takım olarak dikkati çekiyor.

Organizasyonda daha önce 16 kez final oynayan sarı-lacivertli takım, 6 kez mutlu sona ulaşırken, 10 kez de kupayı rakiplerine kaptırdı.

Fenerbahçe, finalde 5 kez Galatasaray, 3 kez Beşiktaş, birer kez de Gençlerbirliği ve Trabzonspor'a kaybetti.

Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp, 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp, sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.

- AKHİSARSPOR İLK KEZ FİNALDE

Teleset Mobilya Akhisarspor tarihinde ilk kez Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek.

Ege temsilcisi, bu sezon sırasıyla Anagold 24 Erzincanspor, Ankara Demirspor, Boluspor ve Kayserispor'u eledikten sonra yarı finale çıktı.

Yarı finalde de Galatasaray'ı eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor adını finale yazdırdı.

- 14 ayrı takım kazandı

Türkiye Kupası'nı, 55 yıllık geçmişinde şimdiye dek 14 ayrı takım müzesine götürdü.

Kupada şimdiye dek Galatasaray 17, Beşiktaş 9, Trabzonspor 8, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

- REKORLAR GALATASARAY'DA

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda 22 kez final oynarken, 17 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

- 21 ayrı takım final oynadı

Türkiye Kupası'nın 55 yıllık geçmişinde daha önce 21 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 14'ü, en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Medipol Başakşehir.

Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.

Öte yandan, 15 kez final oynayan Beşiktaş 9, 14 kez finalde yer alan Trabzonspor ise 8 kez güldü.

- Finalistler ve kupa sayıları

Türkiye Kupası'nın 55 yıllık geçmişinde finale yükselen takımlar ve kazandıkları kupa sayıları şöyle: