Transferin ilacı Diagne

Galatasaray'da gözler Mbaye Diagne'ye çevrildi. Yönetim, Senegalli futbolcuyu satarak hem forvete yıldız bir isim almak, hem de Ever Banega transferi için kaynak yaratmak istiyor

Geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'dan 13 Milyon euro'ya transfer edilen Mbaye Diagne ile yollar ayrılıyor.

Senegalli golcü için gelecek teklifleri bekleyen yönetim, elde edeceği kaynakla hem yıldız bir forvet almak, hem de Ever Banega transferini bitirmek istiyor.

Arjantinli yıldızla büyük ölçüde anlaşan sarı kırmızılılar, Diagne'nin satışından gelecek paranın bir kısmını Sevilla'ya bonservis bedeli olarak verecek.

Yıldız bir santrforu kadrosuna katmayı planlayan yönetim, gelecek paranın ciddi bir bölümünü de burada harcayacak.

TETTEH YENİDEN GÜNDEMDE

Teknik direktör Fatih Terim, forvet hattına en az iki takviye istiyor.

Yıldız bir golcünün yanı sıra ara transfer döneminde Terim'in alınmasını istediği Benjamin Tetteh de yeniden gündemde.

Sparta Prag'da forma giyen 21 yaşındaki Ganalı golcü için şartlar zorlanacak.

WELBECK İÇİN NABIZ YOKLANIYOR

Arsenal'den ayrılan Danny Welbeck için de nabız yoklanıyor.

Bonservisi elinde olan İngiliz golcü, 5 milyon euro garanti ücret ve 3 yıllık sözleşme istiyor.

Sarı kırmızılı taraftarların sosyal medyada 'Come to Galatasaray' mesajlarıyla İstanbul’a çağırdığı 28 yaşındaki futbolcu, ciddi bir indirime giderse görüşmeler hızlandırılacak.