 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
21 0
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
259 0
 
17 0
25 0
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
119 0
BTM 'de ilk hedef finaller
BTM 'de ilk hedef finaller
150 0
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
141 0
banner82

Transferin ilacı Diagne

banner27

Galatasaray'da gözler Mbaye Diagne'ye çevrildi. Yönetim, Senegalli futbolcuyu satarak hem forvete yıldız bir isim almak, hem de Ever Banega transferi için kaynak yaratmak istiyor

banner315
Transferin ilacı Diagne
banner267

Geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'dan 13 Milyon euro'ya transfer edilen Mbaye Diagne ile yollar ayrılıyor.

Senegalli golcü için gelecek teklifleri bekleyen yönetim, elde edeceği kaynakla hem yıldız bir forvet almak, hem de Ever Banega transferini bitirmek istiyor.

Arjantinli yıldızla büyük ölçüde anlaşan sarı kırmızılılar, Diagne'nin satışından gelecek paranın bir kısmını Sevilla'ya bonservis bedeli olarak verecek.

Yıldız bir santrforu kadrosuna katmayı planlayan yönetim, gelecek paranın ciddi bir bölümünü de burada harcayacak.
TETTEH YENİDEN GÜNDEMDE

Teknik direktör Fatih Terim, forvet hattına en az iki takviye istiyor.

Yıldız bir golcünün yanı sıra ara transfer döneminde Terim'in alınmasını istediği Benjamin Tetteh de yeniden gündemde.

Sparta Prag'da forma giyen 21 yaşındaki Ganalı golcü için şartlar zorlanacak.

WELBECK İÇİN NABIZ YOKLANIYOR

Arsenal'den ayrılan Danny Welbeck için de nabız yoklanıyor.

Bonservisi elinde olan İngiliz golcü, 5 milyon euro garanti ücret ve 3 yıllık sözleşme istiyor.

Sarı kırmızılı taraftarların sosyal medyada 'Come to Galatasaray' mesajlarıyla İstanbul’a çağırdığı 28 yaşındaki futbolcu, ciddi bir indirime giderse görüşmeler hızlandırılacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.