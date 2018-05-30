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Trabzonspor yeniden Karaman’a emanet

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Trabzonspor eski takım kaptanı, eski sportif direktörü ve eski teknik direktörü Ünal Karaman’ı yeniden teknik direktörlüğe getirdi

Trabzonspor yeniden Karaman’a emanet
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Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Ünal Karaman, bordo-mavili takımda görev yapacak 39. teknik adam oldu.

Bordo-mavili kulübün 51 yıllık tarihinde bugüne kadar 10'u yabancı, 28'i Türk olmak üzere toplam 38 çalıştırıcı görev yaptı. Karadeniz ekibinde, üçer Belçikalı ve Alman, birer İngiliz, Brezilyalı, Bosna Hersekli ve Gürcü teknik adam çalıştı.

Karaman'ın Trabzonspor'daki görevleri

Trabzonspor'da 1990-1991 sezonunda Malatyaspor'dan transfer olan Ünal Karaman, 1999-2000 sezonunu kadar bordo-mavili takımda futbol oynayıp, takım kaptanlığı yapmıştı.

2009 Temmuz ayında Trabzonspor Sportif Direktörlük görevine getirilen Karaman, Belçikalı teknik adam Hugo Broos'un görevden ayrılmasının ardından 1 maç takımın başında sahaya çıkmıştı. Bordo-mavililer, ligin 14. haftasında Ünal Karaman yönetiminde sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etmiş ve o maçın ardından teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirilmişti. Karaman, Güneş'in yardımcı antrenörü olmuştu. 51 yaşındaki teknik adam, 2013 yılında Trabzonspor'da sportif direktör görevinde de bulunmuştu.

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